TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh thu hút và phát triển nhân tài

Nhân tài sau thu hút đóng góp những gì cho TP Hồ Chí Minh?

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, sau Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, TP Hồ Chí Minh đã tuyển dụng được 4 công chức và 5 viên chức. Về kết quả thu hút chuyên gia, nhà khoa học theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND, đã có 8 chuyên gia, nhà khoa học được thành phố ký hợp đồng làm việc. Ngoài ra, sau Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND, thành phố đã tuyển chọn được 36 công chức, viên chức đưa vào diện áp dụng chính sách trên.

Thời gian qua, 3 nhân sự chất lượng cao được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đã phát huy năng lực trong công tác giảng dạy tại các trường chuyên của thành phố. Theo đánh giá, các nhân sự này đã phát huy tốt năng lực thông qua việc tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi đạt giải cao của thành phố.

Tại Sở Xây dựng có 1 công chức với trình độ thạc sĩ luật, tốt nghiệp tại Liên bang Nga được bố trí công tác tại Phòng Pháp chế để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu các quyết định ủy quyền quản lý Nhà nước ngành xây dựng, giao thông vận tải.

Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư có 1 viên chức trình độ thạc sĩ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng vào làm việc, đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính, quản lý vị trí việc làm và theo dõi đôn đốc công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Trường Đại học Sài Gòn cũng tuyển dụng được 1 viên chức trình độ thạc sĩ làm giảng viên và đã được tạo điều kiện để theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý văn hóa.

Nhân lực chất lượng cao làm việc trong một nhà máy sản xuất vi mạch điện tử.

Từ chính sách thu hút trên, Ban Quản lý (BQL) các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố cũng đã tuyển dụng được 2 công chức, bố trí làm tham mưu trong công tác lập quy hoạch phân khu và xây dựng đề án chuyển đổi các khu công nghiệp của thành phố. Tại phường An Khánh có 1 sinh viên xuất sắc đã được tuyển dụng vào làm công chức, hiện đang được bố trí công tác tại Văn phòng HĐND và UBND phường, giữ vị trí chuyên viên đối ngoại, trực tiếp đảm nhận vai trò tham mưu công tác đối ngoại, biên dịch, phiên dịch chính thức cho lãnh đạo phường trong các sự kiện đối ngoại quốc tế. Nhân sự này cũng đã được tạo điều kiện tiếp tục học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quan hệ quốc tế.

Từ những kết quả trên, mục tiêu thành phố đặt ra là đến năm 2030 sẽ có ít nhất 10% nhân tài được thu hút vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước trong tổng số nhân sự được tuyển dụng mới. Đến năm 2050 sẽ duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm. Phấn đấu đạt 100% nhân tài sẽ tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050. Các mục tiêu trên sẽ đưa TP Hồ Chí Minh là một trong 5 địa phương đi đầu của cả nước trong các chỉ số về thu hút và phát triển nhân tài.

Những công trình thực tiễn từ 8 chuyên gia, nhà khoa học

Giai đoạn 2018 - 2023, thành phố đã thu hút được 10 chuyên gia, nhà khoa học, trong đó đã ký hợp đồng với 8 trường hợp vào làm việc tại BQL Khu Công nghệ cao và BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Tại BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, 4 chuyên gia được thu hút đã phối hợp xây dựng 4 báo cáo chiến lược, định hướng phát triển các công nghệ liên quan đến lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, thủy sản, chế biến bảo quản sau thu hoạch. Tư vấn hệ thống trang thiết bị của các dự án chuẩn bị đầu tư, xây dựng hoàn thiện 18 quy trình kỹ thuật, xây dựng 34 thuyết minh nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và xây dựng 9 tài liệu giáo trình đào tạo, tập huấn. Tham gia tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho nghiên cứu viên đang công tác tại các trung tâm trực thuộc. Các kết quả trên đã được BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao sử dụng làm tư liệu tham khảo cho hoạt động xây dựng kế hoạch, nghiên cứu khoa học và biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy.

Thời gian qua, các trung tâm trực thuộc BQL này đã ứng dụng nhiều thành tựu khoa học vào nghiên cứu, sưu tập, bảo tồn và nhân giống cây, giống thủy sản có giá trị kinh tế cao cũng như hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, canh tác.

Việc nghiên cứu, thăm dò, khảo nghiệm, đánh giá các giống mới và xây dựng các quy trình canh tác, nuôi trồng cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Vì vậy, việc thu hút được các chuyên gia đầu ngành sẽ rút ngắn thời gian nghiên cứu cũng như đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nghiên cứu viên của BQL, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc, sản xuất, quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận định, việc thu hút, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia đã từng bước góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại; góp phần bảo đảm kết nối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, an toàn theo chuỗi giá trị; tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp các vùng và cả nước phát triển.

Vận hành hệ thống thông minh, lĩnh vực đang "khát" nhân lực chất lượng cao.

Tại BQL Khu Công nghệ cao, 4 chuyên gia, nhà khoa học được thu hút vào làm việc ở đây cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng. Chuyên gia Hoàng Thế Bân với nhiệm vụ tư vấn xây dựng và phát triển Trung tâm đào tạo của Khu Công nghệ cao đã tư vấn xây dựng và phát triển mô hình Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Nhật; tư vấn xây dựng và phát triển mô hình Trung tâm hợp tác đào tạo Việt - Hàn. Ngoài ra, chuyên gia này còn tư vấn xây dựng và phát triển các mô hình đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với tình hình thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ số hóa và chuyển đổi số; dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; sản xuất thông minh và tự động hóa nhà máy.

Chuyên gia này còn tư vấn cho BQL Khu Công nghệ cao trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ tổ chức các sự kiện khoa học chuyên ngành nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp những công nghệ mới nhất cũng như hỗ trợ việc chuyển giao các công nghệ mới này cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng và phát triển Trung tâm điện tử vi mạch bán dẫn dựa trên sự hợp nhất của Trung tâm thiết kế vi mạch và Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2024 chuyên gia này đã hỗ trợ xây dựng đề án thành lập Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng vào công nghệ AI, công nghệ tự động hóa và sản xuất thông minh, công nghệ IoT và xử lý dữ liệu, hình ảnh, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, công nghệ blockchain.

Chuyên gia Sugiyama Susumu đã tư vấn, lập kế hoạch trong việc cải tạo, nâng cấp và đổi mới các trang thiết bị phòng sạch nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu phát triển về công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ vi cơ điện tử và các chương trình khoa học công nghệ. Tư vấn nâng cấp phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn thành Trung tâm vi mạch bán dẫn - cảm biến trong đề án Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí Minh. Tư vấn hợp tác nghiên cứu quốc tế với Viện Công nghệ Toyota và với Đại học Tottori (Nhật Bản); kết nối hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản; hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chế tạo vi mạch bán dẫn và vi cơ điện tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển. Tham gia tư vấn, phối hợp tổ bảo trì lên kế hoạch, thực hiện quá trình vận hành, duy trì và bảo dưỡng các hệ thống máy móc, trang thiết bị trong Phòng sạch; tư vấn sử dụng các máy móc, trang thiết bị khác tại Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn. Ngoài ra chuyên gia này cũng tích cực hỗ trợ, tư vấn và tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp sở, cấp thành phố với hàm lượng kiến thức ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao.

Từ khi được thu hút, chuyên gia Ngô Huỳnh Thiện đã tư vấn, đóng góp chuyên môn về hướng nghiên cứu cảm biến khí dựa trên cảm biến vị chíp được thiết kế và chế tạo tại Trung tâm nghiên cứu của Khu Công nghệ cao. Phối hợp với Viện Khoa học vật liệu Quốc gia Nhật Bản thử nghiệm các cảm biến này trên các module nguyên mẫu, đạt được các kết quả phản hồi tốt đối với các khí CO2, acetone, cloroform… và xây dựng hướng nghiên cứu vật liệu khung hữu cơ kim loại. Tư vấn thực hiện quy trình tổng hợp vật liệu, định hướng ứng dụng vật liệu trong các loại cảm ứng khí.

Chuyên gia này cũng đã hỗ trợ, tư vấn xây dựng và triển khai nhiệm vụ đề tài hợp tác quốc tế với các trường, viện, trung tâm nghiên cứu về công nghệ nano có uy tín trên thế giới như hợp tác nghiên cứu với Viện Khoa học vật liệu Quốc gia Nhật Bản; phối hợp với Đại học York và Đại học Birmingham cùng việc tài trợ kinh phí từ Hội đồng Anh. Ngoài ra chuyên gia này còn hỗ trợ, tạo điều kiện, mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, giúp thành phố tiếp cận các công ty công nghiệp trên thế giới.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, những đóng góp của các chuyên gia có vai trò quan trọng trong việc tư vấn, xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, tạo động lực phát triển những ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của thành phố như vật liệu nano, vi mạch bán dẫn, vi cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo… từ đó, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ cao, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.