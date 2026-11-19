Khu nhà ở xã hội quy mô lớn tại cửa ngõ Tây Bắc

Ngày 19/11, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm với quy mô gần 192 ha, dự kiến cung cấp khoảng 45.000 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Với tổng diện tích khoảng 191,6 ha, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước, hướng đến hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Dự án hướng đến phục vụ công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP Hồ Chí Minh.

Dự án có vị trí kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như đường Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và bến xe An Sương. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để cư dân di chuyển đến các khu vực khác của TP Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai và khu vực Bình Dương trước đây.

Điểm đáng chú ý của dự án là chủ đầu tư lựa chọn mô hình đô thị sinh thái, kết hợp phát triển nhà ở với hệ thống công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Theo đó, dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%, dành phần lớn diện tích cho hạ tầng giao thông, công trình công cộng và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Cụ thể, chủ đầu tư bố trí quỹ đất xây dựng 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Hệ thống trường học trong khu đô thị sẽ tạo điều kiện để con em cư dân học tập gần nhà, giảm thời gian di chuyển.

Cùng với giáo dục, dự án quy hoạch 4 trạm y tế và một bệnh viện đa khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, chủ đầu tư còn bố trí các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí và mua sắm của cư dân.

Đặc biệt, dự án dành hơn 45 ha phát triển hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha xây dựng công viên, không gian xanh. Hệ thống hồ nước vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần điều tiết nước mưa, giảm nhiệt độ khu vực, hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, thoáng đãng cho người dân.

Tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết doanh nghiệp xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ thông tin về dự án xã hội ở xã Bà Điểm.

Theo bà Trần Vân Anh, tại dự án ở xã Bà Điểm, Vingroup triển khai quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê, cùng với hệ thống trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với TP Hồ Chí Minh.

Tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê, là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời hỗ trợ người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại lễ khởi công khu nhà ở xã hội Bà Điểm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn phải gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hướng đến mô hình đô thị bền vững, trong đó có phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Dự án khu nhà ở xã hội Bà Điểm là một trong những dự án tiêu biểu thể hiện định hướng này.

Đánh giá về kết quả phát triển nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết Thành phố đã bước đầu chuẩn bị hơn 1.400 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành hơn 18.000 căn hộ và hiện có khoảng 28.000 căn đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, nhiều dự án khác đã có chủ trương đầu tư, đang triển khai lựa chọn chủ đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để khởi công trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao sự chủ động của TP Hồ Chí Minh trong công tác quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư và huy động nguồn lực xã hội. Đối với dự án ở xã Bà Điểm, ông Sinh ghi nhận định hướng phát triển đô thị xanh, mật độ xây dựng thấp, hệ thống tiện ích đồng bộ, đồng thời nhấn mạnh nhà ở xã hội không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về số lượng, giá thành phù hợp, mà phải bảo đảm chất lượng công trình và môi trường sống.

Để dự án sớm hoàn thành, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chủ đầu tư cần ưu tiên nguồn lực tài chính, nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ mới và giải pháp xây dựng tiên tiến nhằm rút ngắn thời gian thi công, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thành phố.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Bà Điểm.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, theo Nghị quyết số 303 ngày 30/9/2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TP Hồ Chí Minh phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển thêm các khu nhà ở đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

Lãnh đạo UBND Thành phố đánh giá, vị trí dự án tại cửa ngõ Tây Bắc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, cùng khả năng kết nối với các tuyến giao thông quan trọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người lao động ổn định chỗ ở, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

Bên cạnh đó, việc triển khai dự án còn góp phần khai thác lợi thế kết nối giao thông, mở rộng không gian đô thị, từng bước hình thành các khu dân cư đồng bộ và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Bắc Thành phố.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, lễ khởi công dự án thể hiện quyết tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, qua đó tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện các mục tiêu chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Thành phố cũng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình phối hợp hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để dự án triển khai theo kế hoạch.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, lãnh đạo UBND Thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Delta cùng các nhà thầu khẩn trương huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Đồng thời, chủ đầu tư và các nhà thầu phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công.

Quang cảnh lễ khởi công công trình khu nhà ở xã hội Bà Điểm.

Về phía doanh nghiệp, Tập đoàn Vingroup xác định dự án khu nhà ở xã hội ở xã Bà Điểm là một trong những hoạt động đầu tư, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên cả nước. Trước đó, năm 2025, Tập đoàn công bố kế hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó có kế hoạch triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh.