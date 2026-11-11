TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên nền tảng số

Ngày 11/11, hưởng ứng chương trình tổng kích cầu “Vibrant HCMC”, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Trung tham gia phiên bán hàng trực tuyến do nền tảng thương mại điện tử Shopee tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Trung (bên trái) tại phiên bán hàng trực tuyến

Hoạt động nhằm kết nối chương trình ưu đãi mua sắm trực tuyến với nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, phân phối hàng hóa.

Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” được UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, chương trình kết nối hoạt động mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử, giải trí, du lịch và thanh toán số, tạo thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm, dịch vụ cho người dân, du khách.

Trong đó, thương mại điện tử được xác định là một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả phân phối hàng hóa.

Việc kết nối các nền tảng số với chương trình kích cầu chung của thành phố còn góp phần đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà bán hàng tham gia sâu hơn vào thị trường trực tuyến.

Trong mùa mua sắm cuối năm, các chương trình bán hàng trực tuyến kết hợp tương tác trực tiếp đang trở thành một trong những phương thức kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động bán hàng trực tuyến, kết nối thương mại điện tử với chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm

Thông qua hình thức livestream, người mua có thể tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin khuyến mại và thực hiện giao dịch trên nền tảng số. Hoạt động này đồng thời giúp nhà bán hàng giới thiệu sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài các kênh phân phối truyền thống.

Trong chiến dịch mua sắm từ ngày 11 đến 13/11, nhiều chương trình ưu đãi được triển khai đối với những nhóm hàng như điện tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng và sản phẩm phục vụ đời sống.

Các chương trình khuyến mại được áp dụng theo từng ngành hàng, giá trị đơn hàng và điều kiện cụ thể, góp phần tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đáng chú ý, việc đưa hoạt động bán hàng trực tuyến vào chương trình kích cầu chung của thành phố cho thấy xu hướng kết hợp giữa thương mại truyền thống với thương mại số, mở rộng không gian tiêu dùng và phương thức tiếp cận thị trường.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đang phát triển kênh phân phối trực tuyến, các hoạt động xúc tiến trên nền tảng số tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và khai thác nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm.

Bên cạnh kích thích sức mua, việc thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử còn góp phần khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh, tăng cường sử dụng công nghệ và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông qua chương trình “Vibrant HCMC”, TP. Hồ Chí Minh hướng tới phát huy sự tham gia của doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ trong hoạt động kích cầu, từng bước mở rộng thị trường tiêu dùng số, tạo thêm động lực tăng trưởng cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ.