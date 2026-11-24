Tiềm năng lớn, còn không ít khó khăn

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, các cơ sở công nghiệp nông thôn đóng vai trò quan trọng, là khâu tạo đầu ra cho chuỗi giá trị nuôi trồng, chế biến nông sản. Bên cạnh đó, công nghiệp nông thôn còn thu hút và tạo việc làm ổn định cho số lượng lớn lao động nông thôn, đặc biệt là lao động có tay nghề. Tuy nhiên, các cơ sở công nghiệp nông thôn đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế.

Các cơ sở công nghiệp nông thôn cần được hỗ trợ để đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ: Hệ thống máy móc thiết bị tại Công ty TNHH Sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến.

Hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn có quy mô sản xuất nhỏ, nguồn vốn tự có thấp và thiếu tích lũy tài chính. Phần lớn các cơ sở có xuất phát điểm thấp, được nâng cấp dần từ hoạt động chế biến quy mô hộ gia đình. Xét theo các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn chỉ có quy mô tương đương doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là một hạn chế lớn khiến sản phẩm đầu ra khó đáp ứng yêu cầu về số lượng, trong khi một trong những tiêu chí đầu tiên của các hệ thống phân phối lớn chính là nguồn cung hàng hóa đầy đủ và ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp.

Công nghệ và quản trị là những rào cản lớn đối với sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Nguyên nhân cũng xuất phát từ điểm khởi đầu thấp. Chẳng hạn, nhiều cơ sở cơ khí trước đây chỉ là những tiệm sửa chữa nông cụ nhỏ. Thiết bị, máy móc thường lạc hậu, quy trình sản xuất còn mang tính thủ công, dẫn đến năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều và sức cạnh tranh yếu trên thị trường.

Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND thành phố, được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, xác định rõ nhóm đối tượng cơ sở công nghiệp nông thôn bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các xã, đặc khu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; các làng nghề được UBND TP. Hồ Chí Minh công nhận. Đây cũng chính là nhóm đối tượng được hỗ trợ chủ yếu từ các chương trình khuyến công.

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn được trưng bày tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Ngoài ra, Nghị quyết số 48 còn quy định các đối tượng được hỗ trợ khác, bao gồm: cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Hỗ trợ để cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển toàn diện

Theo Nghị quyết số 48, các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ thông qua nhiều chương trình nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện. Một số nội dung hỗ trợ nổi bật gồm:

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 1.000 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp hỗ trợ dây chuyền công nghệ, mức hỗ trợ là 50% chi phí nhưng không quá 450 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước với mức hỗ trợ từ 80% đến 100% chi phí thuê gian hàng. Tổ chức bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố, cấp xã và hỗ trợ tham gia bình chọn cấp quốc gia.

Cán bộ Trung tâm Khuyến công TP. Hồ Chí Minh tập huấn về Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND đến các đối tượng cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình hỗ trợ khác như đào tạo, tập huấn, tư vấn, đăng ký nhãn hiệu, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và tuyên truyền.

Nghị quyết số 48 là căn cứ quan trọng để triển khai các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn thành phố hiện nay, hướng đến mục tiêu được nêu rõ trong Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công: hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giai đoạn 2021–2025, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 314 đề án khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện 101,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 65,3 tỷ đồng, thu hút 35,8 tỷ đồng vốn đối ứng từ các cơ sở công nghiệp nông thôn. Các đề án đã góp phần hỗ trợ cơ sở đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Thông qua các hoạt động hỗ trợ từ chính sách khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp.Tổng kinh phí khuyến công năm 2026 triển khai khoảng 4 tỷ 360 triệu đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách khoảng 2 tỷ 860 triệu đồng, vốn đóng góp từ các đơn vị thụ hưởng là khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng.