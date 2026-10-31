TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường khai thác, sử dụng các chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp

Theo đó, tại Văn bản số 10662/UBND-HCC, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp thành phố hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện khai thác triệt để dữ liệu dùng chung từ 6 cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn quốc gia đã kết nối trực tiếp với hệ thống bao gồm: CSDL quốc gia về dân cư; CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về hộ tịch điện tử; CSDL quốc gia về đất đai; CSDL quốc gia về bảo hiểm; CSDL quốc gia về giáo dục và đào tạo. Việc sử dụng CSDL này sẽ thay thế các thành phần hồ sơ giấy theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ là đầu mối tiếp nhận, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt nghiệp vụ cho các địa phương. Đối với các vấn đề phát sinh về chức năng kỹ thuật, vận hành hay kết nối đường truyền, Sở có trách nhiệm tổng hợp để phản ánh kịp thời về Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp hoặc phối hợp với đơn vị trực thuộc Bộ Công an đối với các sự cố trong phạm vi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chỉ đạo công chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tư pháp khai thác dữ liệu số sẵn có trên hệ thống để thay thế thành phần hồ sơ giấy; không yêu cầu người dân hay doanh nghiệp phải nộp lại những thành phần hồ sơ đã được thay thế thành công bằng dữ liệu điện tử liên thông.

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Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải chủ động tra cứu, khai thác dữ liệu từ 6 CSDL trên; tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ 2 nhóm TTHC liên thông (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi và nhóm khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất) theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 301/2026/NĐ-CP.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng chỉ đạo các địa phương thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí giải quyết TTHC trên cơ sở thông tin, giấy tờ của công dân đã tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) theo đúng quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP và hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính tại Thông tư số 117/2026/TT-BTC.

Trước đó, ngày 19/10/2026, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 8226/BTP-CNTT liên quan vấn đề trên gửi UBND các tỉnh, thành phố. Bộ Tư pháp đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường khai thác, sử dụng các chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Tư pháp.