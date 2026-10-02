TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số

Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về dữ liệu thành phố, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng, quản trị và khai thác dữ liệu số trên địa bàn.

Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an thành phố), đến cuối tháng 9/2026, TP Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách về dữ liệu, trong đó đã ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, Khung kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị dữ liệu của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Trong triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, thành phố đã hoàn thành kết nối 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu. Trong đó, cơ sở dữ liệu tài chính đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Thành phố cũng đã kết nối 73/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Kho dữ liệu dùng chung tiếp tục được mở rộng, với hơn 427 triệu bản ghi được lưu trữ và chuẩn hóa. Trong đó có 84 triệu bản ghi đất đai, 31 triệu bản ghi công chứng, 13 triệu bản ghi hộ tịch, 2,6 triệu bản ghi học sinh và gần 35.000 bản ghi địa điểm. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Trong công tác điều hành, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đã vận hành đầy đủ 14/14 lĩnh vực trọng yếu và được triển khai tại 168/168 xã, phường, đặc khu.

Thành phố cũng đã rà soát 577 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu từ 18 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời tái cấu trúc 101 quy trình nội bộ để triển khai biểu mẫu điện tử (e-Form), qua đó góp phần giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cho biết đã phối hợp điều chỉnh quy trình hướng dẫn kinh phí chuyển đổi số theo hướng tinh gọn, cắt giảm các khâu trung gian, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong đề xuất và phê duyệt kinh phí.

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, Từ điển dữ liệu quốc gia sẽ được triển khai từ ngày 15/10. Việc thống nhất chuẩn dữ liệu, kết hợp tuân thủ các quy chuẩn về an toàn thông tin, được kỳ vọng tạo thuận lợi cho các sở, ngành trong kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

TP Hồ Chí Minh dự kiến đưa vào vận hành chính thức các bảng điều hành dữ liệu và quy chế cập nhật dữ liệu “sạch và sống” vào dịp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của Công an thành phố và các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ về dữ liệu.

Nhấn mạnh chỉ còn 3 tháng để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu Công an thành phố tiếp tục chủ trì, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tạo lập, làm sạch dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dùng chung, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, gắn với đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh dữ liệu phải thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị. Dữ liệu không chỉ được xây dựng để lưu trữ hoặc phục vụ báo cáo mà phải được khai thác hiệu quả, hỗ trợ người dân tra cứu, giám sát và thực hiện các giao dịch điện tử thuận tiện.

Bên cạnh đó, các sở, ngành được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về kinh phí, đẩy nhanh số hóa tài liệu lịch sử và dữ liệu hộ tịch. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố được giao nghiên cứu nâng cấp ứng dụng Công dân số, tích hợp với Tổng đài 1022 và các dữ liệu về dân cư, y tế, hạ tầng, qua đó tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Tổ công tác Công an thành phố để kịp thời xử lý vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dữ liệu và chuyển đổi số trong năm 2026.