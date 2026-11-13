TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác thực chất với các đối tác Vương quốc Anh

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các đại biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày sinh nhật Nhà vua Vương quốc Anh.

Đó là khẳng định của ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại buổi lễ kỷ niệm 78 năm Ngày sinh nhật Nhà vua Anh Charles III do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tối 13/11, tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Trương Minh Huy Vũ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung; giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Vương quốc Anh nói riêng, đặc biệt là quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và Vùng Đô thị Liverpool. Năm 2026, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi thực chất với các đoàn công tác của Vương quốc Anh như Đặc phái viên Thương mại Matt Western; Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Susan Langley và nữ Nam tước Winterton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh…

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố dẫn lời Đại sứ Anh tại Việt Nam cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cũng là công cụ chiến lược để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các đối tác Anh.

TP Hồ Chí Minh mong muốn dấu ấn hợp tác với Vương quốc Anh sẽ hiện diện ngày càng rõ trong quá trình tăng trưởng xanh và bền vững của Thành phố; thể hiện trên những tuyến metro được vận hành hiệu quả hơn, trong những khu đô thị hiện đại, đáng sống, qua dòng vốn xanh cho các dự án chiến lược, trong giảng đường dành cho thế hệ trẻ và tại những cơ sở y tế phục vụ cộng đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ về sự phát triển tốt đẹp giữa Vương quốc Anh- Việt Nam trong thời gian qua và cho rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội để biến tiềm năng quan hệ giữa hai nước trở thành hiện thực. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp hai so với sáu năm trước và giáo dục đang là trụ cột trọng tâm trong thúc đẩy quan hệ giữa hai đất nước.

Ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về những kết quả tích cực trong hợp tác song phương, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động và khó lường, Vương quốc Anh và Việt Nam ngày càng có sự đồng thuận trong việc đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển và ổn định thông qua thể chế đa phương chung, cũng như ủng hộ hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu. Bên cạnh những thành tựu trong quan hệ song phương, hai nước cũng tái cam kết hiện thực hóa đầy đủ những tham vọng và mục tiêu của Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai nước đã ký kết.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, buổi lễ không chỉ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 78 của Vua Charles III, mà còn để đánh dấu một năm đầy ấn tượng trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Alexandra Smith, TP Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước từ những cam kết trên văn bản trở thành những hợp tác thiết thực, hiện hữu thông qua các hoạt động hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; lan tỏa dấu ấn hợp tác văn hóa giữa TP Hồ Chí Minh và Liverpool hay các sự kiện kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và thiết lập những mối quan hệ hợp tác mới, góp phần không ngừng vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.