TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10698/UBND-HCC về triển khai Công văn số 10598/VPCP-CĐS ngày 16/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Đây là bước tiếp nối các chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 10130/UBND-HCC ngày 19/10/2026 về việc tối ưu hóa quy trình hành chính dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi sát sao việc công bố tái cấu trúc quy trình, cắt giảm TTHC dựa trên dữ liệu đối với các TTHC đã được các bộ, ngành Trung ương tái cấu trúc. Thành phố yêu cầu các đơn vị kịp thời cập nhật và tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục theo quy trình mới đã được tinh gọn. Đặc biệt, nghiêm cấm các hành vi yêu cầu người dân, tổ chức phải nộp thêm thành phần hồ sơ đã được cắt giảm, hoặc yêu cầu cung cấp lại các thông tin, giấy tờ vốn đã khai thác được từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và chuyên ngành.

Đối với các sở, ban, ngành thành phố, UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát chuyên sâu các TTHC thuộc phạm vi quản lý, trọng tâm là các thủ tục theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ và 82 dịch vụ công thiết yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. Nội dung rà soát tập trung vào 3 nhóm: Thành phần hồ sơ (loại bỏ triệt để các trường thông tin không cần thiết hoặc đã có sẵn trong hệ thống dữ liệu), Quy trình thực hiện (tối ưu hóa các bước xử lý nội bộ để rút ngắn thời gian), giao diện cung cấp dịch vụ (đề xuất phương án cấu hình thân thiện, dễ sử dụng trên các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC).

Người dân chuẩn bị giấy tờ để chuẩn bị thực hiện một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Thành phố cũng lưu ý các đơn vị tham khảo phương án cắt giảm các trường thông tin thừa trong biểu mẫu (như email, ngày cấp căn cước công dân, số điện thoại...) dựa trên kết quả rà soát độc lập của Bộ Công an.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật. Cụ thể, hai đơn vị phải đảm bảo việc cấu hình, cập nhật kịp thời các quy trình đã được tái cấu trúc lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố. Quá trình này phải bảo đảm tính năng kết nối, tái sử dụng hiệu quả thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đã công bố.

Bên cạnh đó, Sở KH-CN có trách nhiệm kịp thời nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, bảo đảm sự thống nhất cao về cả giao diện lẫn chức năng kỹ thuật, đồng bộ toàn diện với hệ thống điều hành chung.