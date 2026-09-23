TP. Hồ Chí Minh đầu tư gần 49.000 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

TP. Hồ Chí Minh đầu tư gần 48,98 nghìn tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi - Ảnh phác thảo dự án: Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), ngày 22/9, HĐND Thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, trải dài từ cầu Rạch Ông (phường Chánh Hưng) đến hết bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông).

Dự án chỉnh trang có tổng chiều dài khoảng 8,8 km, khu vực hiện có khoảng 5.807 căn nhà ven kênh, chiếm 38,8% tổng số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 cũ. Đây là một phần trong mục tiêu di dời 20.000 căn nhà ven kênh của Thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030.

Ngoài ra, dự án sẽ mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m, đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu thể dục thể thao dọc kênh. Việc này không chỉ cải thiện giao thông mà còn nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố, chi tiết gồm có 4 dự án thành phần như sau:

Đầu tiên là đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, dài khoảng 1,2 km, với tổng mức đầu tư 6.870,498 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 6,13 ha đất, ảnh hưởng đến 944 trường hợp, trong đó, 860 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Tiếp theo là đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, dài khoảng 2,1 km, với tổng mức đầu tư 13.608,322 tỷ đồng. Khu vực này sẽ thu hồi khoảng 11,01 ha đất, ảnh hưởng đến 2.060 trường hợp, trong đó, 2.042 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Tại phường Bình Đông, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dài khoảng 2,6 km, có tổng mức đầu tư hơn 10.634,145 tỷ đồng. Dự kiến thu hồi 11,19 ha đất, ảnh hưởng đến 1.434 trường hợp, trong đó, 1.278 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Cuối cùng là đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi, dài khoảng 2,9 km, với tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 17.902,728 tỷ đồng. Dự kiến thu hồi 20,85 ha đất, ảnh hưởng đến 1.723 trường hợp, trong đó, 1.627 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, phần lớn nhà ở tại khu vực này hiện nay nhỏ hẹp, tạm bợ, thiếu hạ tầng và điều kiện vệ sinh, môi trường chưa đảm bảo. Việc triển khai các dự án là cần thiết và cấp bách để di dời các hộ dân đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, môi trường và phòng chống sạt lở.

Dự kiến, các dự án sẽ được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032, với hai năm đầu tiên tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Từ năm 2028 đến 2030, Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu xây lắp và thi công trên toàn tuyến, dự kiến hoàn thành vào năm 2031 hoặc 2032.

Với tổng mức đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, các dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi không chỉ mang lại diện mạo mới cho khu vực mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây là bước đi chiến lược của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển đô thị bền vững, đồng bộ và hiện đại.