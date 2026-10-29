TP Hồ Chí Minh đấu giá trực tuyến 4 lô đất 'vàng' Thủ Thiêm trong tháng 11

Bốn lô đất được đưa ra đấu giá gồm 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 (lần lượt mang ký hiệu mới 1.K3.4.HH, 1.K3.1.OD, 1.K3.3.HH và 1.K3.5.HH), có tổng diện tích hơn 30.000 m2, với tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Bốn lô đất Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trực tuyến vào ngày 27/11.

Trong đó, lô đất 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích 10.059 m2, giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m2 và cao nhất trong 4 lô đất. Số tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 2.039 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Theo quy hoạch, lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Lô đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8) có diện tích 8.568,1 m2, có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước là hơn 526 tỷ đồng.

Lô đất được quy hoạch phát triển nhà ở, với tầng cao tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) có diện tích 6.446 m2, giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, tương đương khoảng 325 triệu đồng/m2, tiền đặt trước hơn 418 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ tương ứng 95% và 5%. Công trình được xây dựng tối đa 6 tầng, cao không quá 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người. Phiên đấu giá lô đất này diễn ra từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút.

Lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) có diện tích hơn 5.000 m2, giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2, tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng.

Lô đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ diện tích sàn xây dựng dành cho nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được xây dựng tối đa 10 tầng, cao không quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 3,99 lần và quy mô dân số tối đa 811 người. Phiên đấu giá diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 27/11.

Theo thông báo, thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với cả 4 lô đất là 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Các phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 27/11, trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/.