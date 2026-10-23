TP Hồ Chí Minh đấu giá bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Trong số 4 bất động sản được đưa ra đấu giá, tài sản có giá khởi điểm cao nhất là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, với mức giá hơn 202,5 tỷ đồng.

Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin công bố, khu đất có diện tích gần 300 m², thuộc loại đất ở đô thị, hình thức sử dụng riêng và thời hạn sử dụng lâu dài. Trên đất là căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Đây là bất động sản chiếm hơn một nửa tổng giá khởi điểm của bốn tài sản trong đợt đấu giá lần này.

Bất động sản tiếp theo là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất có diện tích 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Công trình trên đất có diện tích xây dựng 86,8 m², tổng diện tích sàn 791,9 m².

Đáng chú ý, hai bất động sản trên đều nằm tại phường Xuân Hòa, thuộc khu vực trung tâm Thành phố, nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và các công trình dân cư hiện hữu.

Ngoài hai tài sản trên, đợt đấu giá còn có hai bất động sản nằm trên đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, một trong những tuyến đường thương mại tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tài sản tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi là căn hộ có diện tích sàn 79,37 m², nằm trong công trình cao 6 tầng. Bất động sản này được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng.

Tài sản còn lại là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, có giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng. Khu đất có diện tích 26,4 m², thuộc loại đất ở đô thị, hình thức sử dụng riêng và thời hạn sử dụng lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43 m² và tổng diện tích sử dụng 62,4 m².

Như vậy, tổng giá khởi điểm của bốn bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá trong sáng 23/10 là hơn 375 tỷ đồng. Các tài sản có diện tích, quy mô công trình và mức giá khởi điểm khác nhau, phân bố tại hai phường Xuân Hòa và Sài Gòn.