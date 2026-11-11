TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu Top 5 về cải cách hành chính

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 10 tháng năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát từng tiêu chí, chủ động khắc phục những hạn chế có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá CCHC.

Hơn 3,7 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,56%

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong cho biết, đến nay, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành gần 87% nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch năm 2026. Thành phố đã ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác CCHC, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong cải cách thể chế, từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, thành phố ban hành 91 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các quy định mới, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành.

Ở lĩnh vực cải cách TTHC, thành phố hiện áp dụng hơn 2.000 thủ tục, tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến và triển khai cơ chế giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính. Đáng chú ý, thành phố đã đề xuất đơn giản hóa 181 TTHC thuộc thẩm quyền công bố của các bộ, ngành, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm thành phần hồ sơ và bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp.

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hơn 3,7 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,56%. Tổng đài 1022 tiếp tục phát huy vai trò tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức với tỷ lệ xử lý đúng hạn khoảng 98%.

Cùng với cải cách TTHC, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và điều chỉnh tình trạng thừa, thiếu công chức cấp xã. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động công vụ được chú trọng, với hơn 83.000 người hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số. Các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được triển khai cho cán bộ, công chức ở cấp độ cơ bản và nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Trong lĩnh vực tài chính công, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 đạt hơn 762.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 118.000 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch vốn được giao.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng dùng chung, mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, từng bước hoàn thiện hệ thống phục vụ quản lý, điều hành.

Công tác đánh giá các chỉ số CCHC năm 2026 đang được triển khai thông qua hoạt động tự đánh giá, chấm điểm tại các sở, ban, ngành và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS). Thành phố cũng phối hợp với Bộ Nội vụ chuẩn bị danh sách địa bàn và người dân tham gia khảo sát.

Khắc phục điểm nghẽn, nâng thứ hạng PAR INDEX

Để cải thiện kết quả CCHC, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu trong quản lý nhà nước. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, cần được duy trì liên tục, không để những khó khăn trong quá trình triển khai làm gián đoạn tiến độ.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là hoàn thiện vị trí việc làm theo hướng thực chất, gắn từng vị trí với chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và định mức công việc. Qua đó, tạo cơ sở lượng hóa, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý tình trạng thiếu đồng bộ giữa các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cập nhật, liên thông và khai thác dữ liệu. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, kiến nghị bằng văn bản để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong tổng số 92 nhiệm vụ CCHC được giao, hiện còn 12 nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, không để tiếp tục chậm trễ hoặc điều chỉnh thời hạn.

Các đơn vị phụ trách từng chỉ tiêu phải tăng cường theo dõi, kiểm soát kết quả, nhất là những chỉ tiêu về rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm chi phí thực hiện, cắt giảm thành phần hồ sơ, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Kết quả thực hiện phải được lượng hóa bằng số liệu cụ thể.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phong.

Sở Nội vụ được giao tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu theo Đề án 402, 403; phối hợp Sở Tài chính rà soát nhu cầu, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2026, gắn với Kế hoạch 100 ngày đêm khắc phục các điểm nghẽn.

Đối với PAR INDEX và SIPAS, Sở Nội vụ giữ vai trò đầu mối triển khai, hướng dẫn, tổng hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành phải chủ động rà soát từng tiêu chí, chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu minh chứng và khắc phục những hạn chế ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý việc kiểm soát các TTHC phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan tham mưu phải đánh giá tác động, xác định phương án tổ chức thực hiện ngay từ đầu; đồng thời cập nhật thủ tục mới lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC, bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và Trung tâm Chuyển đổi số được giao phối hợp kiểm soát quá trình tham mưu, ban hành TTHC, tránh tình trạng thủ tục đã ban hành nhưng chưa thể triển khai trên môi trường điện tử, ảnh hưởng đến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và kết quả đánh giá CCHC.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, mục tiêu năm 2026 là đưa thành phố vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về PAR INDEX, thay vì Top 10 như định hướng trước đây. Mục tiêu này đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải bám sát từng tiêu chí, tăng cường phối hợp, bảo đảm đầy đủ dữ liệu, tài liệu minh chứng và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.