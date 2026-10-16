TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

Theo báo cáo kinh tế - xã hội, GRDP của TP Hồ Chí Minh duy trì đà tăng qua các quý. Cụ thể, quý I tăng 8,57%, quý II tăng 8,68% và quý III tăng 9,86%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,27%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%.

Trong quý IV, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên. (Ảnh: Xuân Trường).

Nhiều chỉ tiêu kinh tế ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,48 triệu tỉ đồng, tăng 13,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 510.286 tỉ đồng, tăng 10,2%.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với doanh thu ước đạt 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4%. Thành phố đón khoảng 8,51 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5%, cùng 39,56 triệu lượt khách nội địa.

Thu ngân sách nhà nước đạt 676.937 tỉ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 17,8 tỉ USD, tăng 323,1% so với cùng kỳ.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu cuối năm

Trong quý IV, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên. Thành phố đồng thời hướng đến thu ngân sách vượt 1 triệu tỉ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và huy động hơn 1,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội.

TP Hồ Chí Minh hướng đến giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và huy động hơn 1,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. (Ảnh: Xuân Trường).

Đối với đầu tư công, đến ngày 30/9/2026, Thành phố đã giải ngân 111.494 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch. Tỉ lệ này cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Để đạt mục tiêu giải ngân 100%, Thành phố cần tiếp tục giải ngân khoảng 36.104 tỉ đồng trong quý IV.

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư; đồng thời tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, phát triển đường sắt đô thị, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), nhà ở xã hội và các lĩnh vực công nghệ mới.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.