TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, quý IV phải đạt trên 13,5%

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trình tại Hội nghị Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,5-7,6%, mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Các khu vực công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đối ngoại đều có sự phục hồi, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,8%; doanh thu du lịch tăng 43,4%.

Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi vốn FDI đạt hơn 12,18 tỉ USD, bằng 110,7% kế hoạch năm. Như vậy, mục tiêu thu hút 11 tỉ USD vốn FDI cả năm đã được hoàn thành ngay trong 9 tháng.

9 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GRDP ước tăng 7,5-7,6%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 670.599 tỉ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 103.319 tỉ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm.

Thành phố cũng đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 233/921 dự án tồn đọng, qua đó từng bước khơi thông các nguồn lực đưa vào phát triển kinh tế.

Áp lực lớn trong quý IV

Dù các chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực, khoảng thời gian còn lại của năm đặt ra yêu cầu tăng tốc rất lớn đối với TP Hồ Chí Minh.

Theo kịch bản dự báo của Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh và Sở Tài chính, để GRDP cả năm 2026 đạt 10,2%, tốc độ tăng trưởng riêng quý IV phải đạt trên 13,5%.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng GRDP, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và huy động trên 1,2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong năm.

TP Hồ Chí Minh xác định trọng tâm là khơi thông 3 nguồn vốn chủ lực gồm: đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI.

Để tạo dư địa tăng trưởng trong chặng cuối năm, TP Hồ Chí Minh xác định trọng tâm là khơi thông 3 nguồn vốn chủ lực gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI, đồng thời đẩy nhanh việc giải ngân, đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh và hấp thụ thực chất vào nền kinh tế.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chuyển mạnh từ trạng thái “có cơ chế, có nghị quyết” sang “có công trình, có dự án và có kết quả cụ thể”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án tồn đọng.

Thành phố cũng sẽ tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, nhất là nguồn thu từ đất; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh thủ tục để các dự án FDI sớm đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể, phát triển không gian ngầm, các khu đô thị theo mô hình TOD, nhà ở xã hội và chỉnh trang nhà ở ven sông, rạch.

Các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và logistics tiếp tục được ưu tiên. Chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết cũng được kỳ vọng kích thích tiêu dùng, mua sắm, du lịch và dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%, 3 tháng cuối năm được xác định là giai đoạn then chốt để TP Hồ Chí Minh tăng tốc, huy động nguồn lực và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.