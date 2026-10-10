TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội

Dự kiến hoàn thành 9.000 căn trong năm 2026

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ giao thành phố phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026–2030. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang tập trung rà soát quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục đầu tư và xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằm huy động nguồn lực xã hội.

Thông tin được Sở Xây dựng cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 8/10, khi trả lời báo chí về tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, chỉ tiêu giai đoạn 2026–2030 gồm 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Trong đó, năm 2026 đặt mục tiêu 9.000 căn; năm 2027 là 57.657 căn; giai đoạn 2028–2030 phấn đấu hoàn thành 38.200 căn mỗi năm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn; đồng thời khởi công 13 dự án, cung cấp khoảng 14.000 căn. Lũy kế, có 25 dự án đang thi công xây dựng, với quy mô khoảng 22.900 căn.

Riêng trong năm 2026, thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Về quỹ đất, TP Hồ Chí Minh đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 740 ha. Trong đó, khu vực TP Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 100 khu đất, dự án với diện tích 412,5 ha; khu vực Bình Dương trước sáp nhập có 59 khu đất, dự án với diện tích 184,09 ha; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước sáp nhập có 32 khu đất, dự án với diện tích 143,61 ha.

Trong năm 2026, TP Hồ Chí Minh dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội.

Để chủ động tạo thêm quỹ đất, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có, rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và nghiên cứu chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng hoạt động kém hiệu quả sang phát triển nhà ở xã hội.

Theo định hướng, tổng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội của thành phố dự kiến đạt khoảng 1.740 ha, chưa kể quỹ đất tại các khu vực động lực thuộc Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Rút ngắn thủ tục, tăng sức hút đầu tư

Theo Sở Xây dựng, những khó khăn chủ yếu trong phát triển nhà ở xã hội hiện nay nằm ở khâu chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch và khả năng huy động vốn. Đặc biệt, các dự án nhà ở cho thuê đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà đầu tư.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1913/UBND-ĐT ngày 14/3/2026 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi trong đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì và khai thác nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Thành phố đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp với đặc thù dự án, rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý để xem xét đầu tư bằng ngân sách hoặc thu hút doanh nghiệp tham gia theo quy định.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, thành phố đặt mục tiêu tạo lập 25.000 căn thông qua Quỹ Phát triển nhà ở thành phố; khoảng 10.000 căn thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố đầu tư; đồng thời phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ dự án và triển khai các cơ chế hỗ trợ. Đây là những giải pháp trọng tâm nhằm huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được Chính phủ giao trong giai đoạn 2026–2030.