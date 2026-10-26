TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hút 19 tỷ USD vốn FDI, đón làn sóng đầu tư mới

Các CEO, diễn giả tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn CEO 500 Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Tại chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” diễn ra ngày 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là cuộc đối thoại đặc biệt giữa thành phố và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế nhằm nhận diện cơ hội, tháo gỡ những bài toán phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Vinh, quyết định đầu tư hiện nay không còn dựa vào những lợi thế riêng lẻ mà phụ thuộc vào khả năng kết nối của cả hệ sinh thái. FDI chất lượng cao phải đi cùng công nghệ, trong khi công nghệ chỉ phát huy giá trị khi có hạ tầng, năng lượng, nguồn nhân lực và tài chính đủ mạnh. Nhà đầu tư cũng quan tâm đến khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động trong khu vực.

Sau sáp nhập, không gian kinh tế và đô thị TP. Hồ Chí Minh được mở rộng, tạo dư địa phát triển các dự án quy mô lớn. Cùng với những cơ chế, chính sách mới về phân cấp, quy hoạch và huy động nguồn lực, thành phố ưu tiên thu hút FDI vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quyết định đầu tư hiện nay không còn dựa vào những lợi thế riêng lẻ mà phụ thuộc vào khả năng kết nối của cả hệ sinh thá

Kết nối dòng vốn với công nghệ và công nghiệp mới

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) nhận định, mô hình phát triển kinh tế Việt Nam đang chuyển từ thu hút đầu tư dựa trên quy mô sang làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng nội địa.

Trong quá trình này, VIFC-HCMC được kỳ vọng trở thành cửa ngõ điều phối dòng vốn toàn cầu vào các ngành công nghiệp mới nổi, công nghệ cốt lõi và dự án có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Huân, VIFC-HCMC sẽ ưu tiên sáu lĩnh vực gồm AI và hạ tầng số; bán dẫn và tự động hóa; blockchain và tài chính số; công nghệ sinh học và công nghệ xanh; bảo mật lượng tử và mật mã học; dịch vụ tri thức, nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế sản phẩm và trụ sở điều hành khu vực.

Đây là những lĩnh vực có khả năng kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển công nghệ và công nghiệp thế hệ mới của thành phố.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) nhận định, mô hình phát triển kinh tế Việt Nam đang chuyển từ thu hút đầu tư dựa trên quy mô sang làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng nội địa.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam cho rằng, với các cơ chế đặc thù, TP. Hồ Chí Minh có cơ hội tiên phong triển khai mô hình hợp tác mới trong phát triển hạ tầng năng lượng. Ông đề xuất thành phố giao một đầu mối phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, thí điểm các sáng kiến, đồng thời khẳng định Pacifico Energy sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực kỹ thuật và năng lực phát triển dự án.

Theo ông Quốc Anh, việc chủ động chuẩn bị hạ tầng và nguồn cung năng lượng từ hôm nay chính là nền tảng thu hút những dự án đầu tư trong tương lai.

Đồng quan điểm về vai trò của hạ tầng, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup (Anh) nhấn mạnh, nhà đầu tư quốc tế không đánh giá từng dự án riêng lẻ mà xem xét khả năng kết nối của toàn bộ hệ sinh thái đầu tư.

Theo đó, các hành lang vận tải, mạng lưới logistics, khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) cần được quy hoạch đồng bộ để hình thành những hành lang tăng trưởng chiến lược.

“Cơ sở hạ tầng đơn lẻ không tự tạo ra tăng trưởng. Tăng trưởng bền vững chỉ xuất hiện khi giao thông, đất đai, công nghiệp, vốn và thể chế vận hành đồng bộ như một hệ sinh thái thống nhất”, ông Nick Chong nhận định.

Hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, thu hút đầu tư quốc tế

Ở lĩnh vực tài chính, ông Marc Knapper, CEO Knapper Global Advisors (KGA), đồng thời là cố vấn VIFC-HCMC cho rằng, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng có nhu cầu quản lý, tài trợ và phòng ngừa rủi ro nguồn vốn ngay tại Việt Nam thay vì thông qua các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Vì vậy, ông đề xuất phát triển dịch vụ tài trợ thương mại, phòng ngừa rủi ro, tài khoản ngoại tệ và thanh toán xuyên biên giới thông qua VIFC-HCMC. Đồng thời, thành phố cần công khai danh mục dự án trọng điểm về năng lượng, hạ tầng, chuyển đổi xanh và thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng để huy động vốn quốc tế.

Ông Marc Knapper khẳng định KGA sẵn sàng hỗ trợ thành phố kết nối các quỹ đầu tư lớn tại New York, Tokyo và Seoul, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn toàn cầu.

Trong khi đó, ông San Eng, Chủ tịch WorkOptional.ai đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm kết nối giữa các hệ sinh thái AI phương Đông và phương Tây nhờ lợi thế về nguồn nhân lực và năng lượng. Theo ông, để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần phát triển hạ tầng AI đồng bộ, không chỉ dừng ở trung tâm dữ liệu và nguồn điện mà còn hướng tới nền tảng phục vụ các ứng dụng AI thế hệ mới.

Trước những đề xuất của doanh nghiệp và nhà đầu tư, ông Nguyễn Công Vinh khẳng định TP. Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, đô thị thông minh, kinh tế số và ứng dụng AI.

Theo ông Vinh, với mỗi cơ hội đầu tư, thành phố sẽ cùng doanh nghiệp xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy những đề xuất khả thi thành dự án thực tế.

Đặc biệt, thành phố giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) làm đầu mối tổng hợp các sáng kiến, kiến nghị và dự án được đề xuất tại CEO 500, tiếp tục theo dõi, kết nối và thúc đẩy triển khai sau AEF 2026.

“Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những cuộc gặp gỡ hay trao đổi tại diễn đàn, mà ở khả năng chuyển hóa các kết nối thành quan hệ hợp tác, các ý tưởng thành sáng kiến và các cam kết thành chương trình, dự án cụ thể”, ông Vinh nhấn mạnh.

Thông qua CEO 500, TP. Hồ Chí Minh hướng tới chuyển lợi thế về không gian phát triển, thể chế và khả năng kết nối quốc tế thành nguồn lực đầu tư thực chất, tạo nền tảng hình thành các ngành công nghiệp mới và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.