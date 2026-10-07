TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hỗ trợ 200.000 lượt doanh nghiệp SME chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000 - 200.000 lượt doanh nghiệp SME. Ảnh minh họa: TTXVN

Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000 - 200.000 lượt doanh nghiệp SME tiếp cận các chính sách hỗ trợ; đồng thời, mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo “Khơi thông nguồn lực – số hóa SME TP. Hồ Chí Minh”, do Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn tổ chức ngày 7/10.

Theo ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế số - xã hội số (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh), thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000 - 200.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận các chính sách hỗ trợ; trong đó có 100.000 lượt SME ứng dụng giải pháp số và AI; đồng thời xây dựng mạng lưới hơn 500 chuyên gia tư vấn đạt chuẩn.

Trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu có 200 doanh nghiệp SME làm mô hình chuyển đổi số mẫu, công bố bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI); xây dựng hệ thống bản đồ số (GIS) về doanh nghiệp, phân lớp theo mã ngành và mức độ chuyển đổi số; phủ sóng 5G ở 100% các khu công nghệ cao, khu chế xuất…

Cùng với đó, thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, gồm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, các chương trình hỗ trợ chuyên sâu và phát triển hạ tầng số dùng chung. Theo ông Lý Minh Tuân, hiện các cơ sở pháp lý và nguồn kinh phí cũng đã sẵn sàng, nhưng để kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp SME thành công phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần chủ động của các chủ doanh nghiệp.

Theo nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyển đổi số được hỗ trợ 50% chi phí (không hoàn lại) với mức từ 40 triệu đồng/năm đến 170 triệu đồng/năm, tùy quy mô doanh nghiệp (siêu nhỏ, nhỏ và vừa) khi mua, thuê các giải pháp chuyển đổi số. Đối với tư vấn giải pháp quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, mức hỗ trợ lần lượt là 90 triệu đồng và 170 triệu đồng/hợp đồng, tùy quy mô doanh nghiệp.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ đã trở thành một trong những năng lực và động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hiệu quả triển khai thực tế vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp SME.

Theo ông Dũng, chuyển đổi số với doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải là vấn đề xa vời mà bắt đầu từ những bài toán cụ thể như tinh gọn bộ máy, kết nối dữ liệu giữa các phòng ban, nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực, kinh phí và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Về cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên AI, theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Giám đốc bộ phận tư vấn Công nghệ và Chuyển đổi số (KPMG Việt Nam), các giải pháp AI đóng gói sẵn (packaged AI) cho phép SME truy cập năng lực tương đương doanh nghiệp lớn với chi phí thấp; tăng năng suất, giảm chi phí vận hành khi tự động hóa công việc lặp lại, trợ lý số hoạt động 24/7.

Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi số, nhân sự thiếu kỹ năng nghiệp vụ và công nghệ, cũng như tâm lý ngại thay đổi vẫn là những rào cản đối với doanh nghiệp SME.

Các chuyên gia cho rằng, chuyển đổi số cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế và khả năng của từng doanh nghiệp; đồng thời, gắn với việc tiếp cận những nguồn lực phù hợp. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hiểu rõ chính sách hỗ trợ, xác định điểm cần ưu tiên và lựa chọn giải pháp phù hợp là những bước quan trọng để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã mở cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ https://kinhteso.tphcm.gov.vn nhằm tiếp nhận, phân loại và theo dõi yêu cầu hỗ trợ về chính sách, chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực triển khai.