TP. Hồ Chí Minh có vùng nông thôn rộng lớn với nhiều loại nông sản có giá trị. Khai thác lợi thế nguyên liệu địa phương, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã lựa chọn nông sản mang đậm bản sắc vùng miền cùng nguồn lợi thủy sản phong phú để chế biến, từng bước tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường.

Thương hiệu công nghiệp nông thôn mang dấu ấn vùng miền

Trái lê ki ma từ lâu gắn với lịch sử và văn hóa vùng đất Đất Đỏ, nơi gắn liền với tên tuổi nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Ngày nay, loại quả này được kỳ công chế biến thành trà, tạo nên thương hiệu Trà lê ki ma Đất Đỏ. Năm 2024, sản phẩm Trà lê ki ma Đất Đỏ của Hộ kinh doanh trà Lêkima - Đất Đỏ được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Anh Nguyễn Hữu Hiếu, chủ Hộ kinh doanh trà Lêkima - Đất Đỏ, cho biết: “Phải mất nhiều năm thử nghiệm tôi mới thành công, bởi ai cũng không nghĩ ra được một trái cây thông thường, có phần lạ vị, lại chế thành trà được. Việc đầu tư máy móc, thiết bị, đầu tư vùng trồng nguyên liệu lại là cả một vấn đề lớn đối với một thanh niên khởi nghiệp". Sau 10 năm tâm huyết, anh Hiếu đã tạo dựng một thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với văn hóa và lịch sử vùng đất quê hương.

Sản xuất trà lê ki ma tại Hộ kinh doanh trà Lêkima - Đất Đỏ

Tại xã Hòa Hiệp, anh Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây, đã thể hiện sức sáng tạo trong phát triển các sản phẩm từ hồ tiêu và khoai mài (hoài sơn). Không dừng lại ở sản phẩm hồ tiêu thông thường, anh nghiên cứu loại tiêu không hạt, vẫn giữ tinh chất của tiêu nhưng có thể ăn nguyên trái mà không cần nghiền, xay, mang đến cách thưởng thức mới cho một loại gia vị quen thuộc. Nhờ chủ động vùng nguyên liệu, công ty phát triển nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng trong và ngoài nước.

Với hoài sơn, doanh nghiệp không chỉ thu mua, kinh doanh củ tươi mà còn đa dạng hóa sản phẩm như bột hoài sơn, sữa hoài sơn, bánh hoài sơn và cà phê hoài sơn. Bộ ba sản phẩm tiêu không hạt, tiêu một nắng và tiêu sữa được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Anh Nhâm chia sẻ: “Nếu không có tâm huyết thì không thể biến những nguyên liệu vùng miền thành sản phẩm công nghiệp được, vì đó là cả một quá trình mò mẫm dài hơi của những người đã từng sinh sống và gắn bó với quê hương".

Cùng với nông sản, nguồn lợi thủy sản cũng là một thế mạnh quan trọng của Thành phố. Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thuận Huệ đã lựa chọn hướng chế biến sâu hải sản thành những sản phẩm tiện dụng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại như cá chai tẩm gia vị, cá đục khô tẩm gia vị, cá lạc khô tẩm gia vị, cá bò khô tẩm gia vị và các sản phẩm cá nướng. Chị Đồng Thị Huệ, Giám đốc Công ty, cho biết doanh nghiệp đã có 20 năm nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm hải sản chế biến được khách hàng quốc tế ưa chuộng. Bộ sản phẩm cá đục nướng, cá bò nướng được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong nhiều năm.

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, một hình thức xúc tiến thương mại có hiệu quả: Giới thiệu nguyên liệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây.

Không chỉ có nông sản và thủy sản, TP. Hồ Chí Minh còn sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống lâu đời. Các làng nghề được hình thành, phát triển qua nhiều thế hệ, kết tinh kinh nghiệm lao động, kỹ thuật thủ công và bản sắc văn hóa từng vùng đất. Tại xã Thái Mỹ, nghề đan lát mây tre đã tồn tại hơn một thế kỷ, gắn liền với đời sống người dân Củ Chi. Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp là biểu tượng của nghệ thuật thủ công mỹ nghệ vùng đất Bình Dương. Các làng gốm Lái Thiêu, Tân Phước Khánh và Chánh Nghĩa từng là những trung tâm sản xuất gốm sứ lớn, với sản phẩm đa dạng từ đồ gia dụng như lu, khạp, chén, bát, ấm trà đến đồ trang trí và mỹ nghệ.

Ông Trương Tư, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Như Ngọc, chia sẻ: “Sản xuất ra các sản phẩm gốm sứ đã kỳ công, lắp ghép chúng lại để thành các sản phẩm nội thất đẹp và hữu dụng lại là câu chuyện của niềm say mê. Có khi ngồi cả ngày chỉ để… ngắm xem sản phẩm đã ưng ý chưa. Chúng tôi luôn sáng tạo ra những sản phẩm mới bằng tâm huyết của mình". Năm 2024, bộ bàn ghế gốm ghép (mosaic) của Doanh nghiệp Như Ngọc được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Cần hệ sinh thái hỗ trợ để sản phẩm bản địa vươn xa

Từ thực tiễn các mô hình sản xuất có thể thấy, điểm chung của những sản phẩm từng bước tạo dựng vị thế trên thị trường là biết khai thác lợi thế nguyên liệu, chủ động đổi mới quy trình sản xuất và chú trọng xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để các mô hình này phát triển bền vững, nỗ lực của từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần được đặt trong một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.

Trước hết, cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đặc biệt ở các công đoạn sơ chế, chế biến sâu, bảo quản và đóng gói. Đây là điều kiện để nâng cao năng suất, ổn định chất lượng, giảm chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cần được xem là khâu quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Một sản phẩm tốt cần có bao bì chuyên nghiệp, thông tin minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và có câu chuyện thương hiệu rõ ràng. Việc khai thác giá trị văn hóa, đặc trưng địa lý và câu chuyện của người làm ra sản phẩm sẽ tạo nên sự khác biệt, giúp hàng Việt cạnh tranh không chỉ bằng giá cả mà còn bằng chất lượng và bản sắc.

Bộ sản phẩm bàn ghế gốm ghép của doanh nghiệp Như Ngọc

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn vào hệ thống phân phối hiện đại, các sàn thương mại điện tử, chuỗi bán lẻ và tiếp cận thị trường xuất khẩu. Đối với các làng nghề, cần nghiên cứu kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, tổ chức không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, qua đó mở rộng nguồn thu và gia tăng giá trị cho nghề truyền thống.

Trong lĩnh vực khuyến công địa phương, TP. Hồ Chí Minh đã và đang chủ động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn như ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; chuyển giao công nghệ; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; phát triển sản phẩm mới; tư vấn thiết kế mẫu mã; xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Những chính sách này sẽ góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn sáng tạo, tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và đóng góp nguồn lực kinh tế quan trọng cho địa phương.

Theo Thông tư số 63/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 10/2/2026, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo ba cấp, với mức điểm tối thiểu khác nhau. Cụ thể, sản phẩm đạt từ 65 điểm trở lên được xem xét công nhận ở cấp xã, từ 75 điểm trở lên ở cấp tỉnh và từ 85 điểm trở lên ở cấp quốc gia.Việc đánh giá sản phẩm dựa trên nhiều nhóm tiêu chí, bao gồm khả năng phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường; hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường; giá trị văn hóa, tính thẩm mỹ cùng các tiêu chí liên quan. Quy định này nhằm bảo đảm việc bình chọn không chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm mà còn xem xét tiềm năng phát triển, khả năng cạnh tranh và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định công nhận.