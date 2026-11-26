TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân xung quanh kênh rạch khu vực trung tâm

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết rạch Ông Lớn và các rạch nhánh giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước của khu vực. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng, ô nhiễm kéo dài khiến khu vực ven rạch thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, ngập nước, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Dự án chỉnh trang rạch Ông Lớn có tổng mức đầu tư 4.341 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.923 tỷ đồng. Dự án có 824 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 720 trường hợp phải giải tỏa trắng.

Hiện chính quyền địa phương đang thuê đơn vị tư vấn xác định đơn giá bồi thường và sẽ niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người dân.

Theo phương án, đối với đất ở có giấy chứng nhận, người dân được bồi thường 100% giá đất cụ thể do UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt. Phần diện tích đất dôi dư không có tranh chấp được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Đất đủ điều kiện bồi thường được áp dụng mức 100% giá đất ở sau khi trừ nghĩa vụ tài chính từ 20-40%.

Đối với đất không có giấy tờ, tùy thời điểm sử dụng, người dân được hỗ trợ 100% giá đất ở trong hạn mức giao đất hoặc phải trừ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp đất lấn chiếm, mức hỗ trợ từ 42-70% giá đất ở tính bồi thường.

Về chính sách tái định cư, các trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà, đất được bố trí nền đất hoặc căn hộ tái định cư. Những hộ có trên 7 nhân khẩu được bố trí thêm một suất tái định cư bằng căn hộ. Trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở mới, hộ dân được hỗ trợ thêm 5% giá trị bồi thường.

Trong thời gian chờ nhận nền đất hoặc căn hộ tái định cư, các hộ dưới 4 nhân khẩu được hỗ trợ tạm cư từ 5-8 triệu đồng/tháng, tùy khu vực; mỗi nhân khẩu phát sinh được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/tháng, với mức tối đa 24 triệu đồng/tháng.

Đối với những hộ bị thu hồi một phần nhà, đất, chính quyền phường sẽ giải quyết thủ tục sửa chữa, cấp phép xây dựng trong vòng 7 ngày, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Ngoài ra, các hộ bàn giao mặt bằng trước thời hạn được thưởng từ 25-50 triệu đồng, tùy trường hợp thu hồi một phần hay toàn bộ đất. Hộ kinh doanh được hỗ trợ bằng 30% thu nhập sau thuế của một năm, tính theo mức thu nhập bình quân của 3 năm gần nhất.

Về quy mô dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, cho biết dự án sẽ xây dựng khoảng 1,3 km kè bảo vệ rạch Ông Lớn, đường giao thông kết nối và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với điểm đầu tại cầu Rạch Ông và điểm cuối tại kênh Xáng.

“Thời gian triển khai dự án là giai đoạn 2026-2030. Nếu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuận lợi thì dự án sẽ khởi công vào quý III/2027”, ông Thắng nói.