Trong 8 nhóm tiêu chí, tiêu chí đánh giá chất lượng, xếp loại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nhóm tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ có điểm cao nhất (15 điểm)

Theo đó, tại Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND (có hiệu lực từ 23/11/2026), TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước cho 5 nhóm: Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố (sở, ban, ngành); UBND xã, phường, đặc khu (UBND cấp xã); phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành; phòng và tổ chức tương đương thuộc chi cục trực thuộc sở, ban, ngành; cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

Theo quy định, thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp loại: Chủ tịch UBND thành phố công nhận kết quả đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Người đứng đầu sở, ban, ngành công nhận kết quả đối với các phòng, chi cục trực thuộc; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền công nhận kết quả đối với các cơ quan chuyên môn thuộc cấp mình.

Theo quy định, tiêu chí chung thực hiện theo Điều 6 Nghị định 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ. TP. Hồ Chí Minh quy định các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ với tổng điểm tối đa là 70 điểm (trên thang điểm 100), phân bổ cụ thể qua 8 nhóm lĩnh vực trọng tâm:

Người dân chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Thể chế hóa chủ trương, chính sách (tối đa 5 điểm): Đánh giá tính kịp thời, sát thực tiễn khi ban hành văn bản triển khai; công tác truyền thông chính sách và báo cáo sơ kết, tổng kết.

Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (tối đa 15 điểm): Chấm điểm việc hoàn thành 100% nhiệm vụ trong kế hoạch năm (7 điểm), nhiệm vụ phát sinh (3 điểm) và ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/12 đạt 100% (5 điểm).

Hoạt động quản lý, điều hành (tối đa 5 điểm): Chú trọng sự chủ động, sâu sát; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, mất đoàn kết nội bộ, sai phạm trong ban hành văn bản hoặc phát sinh vụ việc phức tạp gây dư luận xấu.

Nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số và cải cách hành chính" có thang điểm tối đa 10 điểm

Phối hợp liên ngành và điều phối chính sách (tối đa 10 điểm): Đánh giá việc rà soát điểm nghẽn pháp luật, chia sẻ dữ liệu, sáng kiến điều phối, cũng như tỷ lệ 100% văn bản góp ý và báo cáo liên ngành gửi đúng hạn.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính (tối đa 10 điểm): Tập trung vào chỉ số chuyển đổi số, phương án cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xử lý, lưu trữ hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo (tối đa 5 điểm): Ghi nhận việc phát động phong trào thi đua, bố trí nguồn lực và áp dụng các sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc mang lại tác động rõ rệt.

2 nhóm tiêu chí: "Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính" và "Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh" có tổng thang điểm 20 điểm (10 điểm/nhóm tiêu chí)

Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (tối đa 10 điểm): Yêu cầu đảm bảo hạ tầng, khai thác dữ liệu dùng chung để người dân không phải cung cấp lại thông tin, thanh toán trực tuyến, số hóa đầu vào, trả kết quả điện tử đúng hạn và đạt 100% đánh giá từ mức hài lòng trở lên.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phản ánh (tối đa 10 điểm): Đánh giá công tác tiếp công dân và việc xử lý 100% đơn thư, vụ việc thuộc thẩm quyền cũng như thông tin phản ánh trên Cổng tiếp nhận của Thành phố.

Việc chấm điểm được kết hợp linh hoạt giữa tính theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành và theo khung điểm đạt/không đạt (trừ 0,5 điểm cho mỗi lần vi phạm). Trường hợp không đạt tiêu chí do nguyên nhân khách quan và được cấp có thẩm quyền chấp thuận giải trình, đơn vị vẫn được giữ điểm tối đa. Điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối cùng được quy đổi chuẩn hóa về thang 70 dựa trên tổng điểm thực tế đạt được so với tổng điểm tối đa của các tiêu chí áp dụng.