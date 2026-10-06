TP Hồ Chí Minh đánh giá cán bộ qua kết quả, sản phẩm công việc

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp với phường Tân Sơn Nhì tổ chức buổi giao ban với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Bình Chánh, Phước Hòa, Phú Giáo, Long Điền và Long Hải. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trì.

Buổi làm việc đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ ba tháng cuối năm; tiến độ thực hiện chỉ tiêu năm 2026 và số hóa hồ sơ đảng viên, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện xã UBND Phước Hòa cho biết, có hồ sơ giải quyết trong hạn trên cổng của bộ, ngành nhưng khi đồng bộ sang Cổng Điều phối lại bị ghi nhận quá hạn. Vì vậy, đơn vị có đề xuất, kiến nghị khắc phục lỗi đồng bộ, bảo đảm số liệu thống nhất; hoàn thiện chức năng thống kê, cho phép tra cứu thời gian linh hoạt thay vì giới hạn tối đa ba tháng.

Ông Võ Minh Thành, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh trả lời các thắc mắc của các địa phương về công tác chuyển đổi số.

Đại diện UBND xã Bình Chánh cho biết, phần mềm 4.0 còn chập chờn, xử lý và đồng bộ dữ liệu giữa mạng thường với mạng mật còn chậm. Việc đồng bộ Sổ tay đảng viên điện tử, Dịch vụ công tác Đảng và cập nhật hồ sơ nghiệp vụ có thời điểm chưa kịp thời. Xã đề nghị hướng dẫn bằng văn bản về thủ tục, thẩm quyền giảm độ mật tài liệu phục vụ số hóa hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại diện phường Tân Sơn Nhì cho biết, địa phương cần tháo gỡ thủ tục quy hoạch, đầu tư công trình giáo dục. Phường đề xuất tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất tại các khu đất giáo dục hiện hữu; bổ sung dự án trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó mở rộng Trường THCS Trần Quang Khải khoảng 35 phòng học.

Bà Lê Thị Kim Thuý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về khám sức khoẻ đối với người lao động, công nhân.

Về chăm sóc sức khỏe người lao động, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết, qua hai tháng vận động, phần lớn doanh nghiệp phản hồi đã tổ chức khám trong sáu tháng đầu năm. Công đoàn hướng dẫn cơ sở thực hiện chế độ khám theo quy định, vận động bổ sung gói tầm soát ung thư. Hiện Công đoàn thành phố hỗ trợ tầm soát ung thư cổ tử cung cho lao động nữ với mức từ 130.000 đồng/người; sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật kết quả hằng tuần, phối hợp Sở Y tế kết nối với sổ sức khỏe điện tử cho người lao động, công nhân.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đã yêu cầu các địa phương nghiên cứu kỹ hướng dẫn đánh giá theo KPI trong quý 4. Nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể, làm rõ trách nhiệm từng cán bộ. Với hoạt động hội họp, cần xác định kết quả công việc sau cuộc họp để đánh giá mức độ hoàn thành.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp ngày 6/10.

Bà lưu ý kết quả đánh giá hằng quý liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên và tổ chức Đảng cuối năm. Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát hướng dẫn, chuẩn bị sớm để triển khai đúng quy định.

Về số hóa hồ sơ, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị xác định đầy đủ khối lượng công việc, tập trung nhân lực, kinh phí, hoàn thành sớm để dành thời gian kiểm tra, điều chỉnh. Dữ liệu phải chính xác, đầy đủ, tránh dồn việc sát thời hạn.

Bà cũng yêu cầu rà soát, bố trí cán bộ phù hợp năng lực; bồi dưỡng người đảm nhiệm lĩnh vực mới, sử dụng hiệu quả đội ngũ tại chỗ. Các địa phương chủ động giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền, báo cáo thành phố những vấn đề vượt khả năng xử lý.

Đối với khám sức khỏe, bà Bạch Tuyết cũng đề nghị tăng phối hợp giữa cơ quan liên quan, công đoàn và doanh nghiệp; hướng dẫn kịp thời về kinh phí, hợp đồng, thanh toán, bảo đảm thực hiện đúng quy định.