TP. Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Bàn tròn các thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026

Theo kế hoạch, Hội nghị Bàn tròn các thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026 (BPC 2026) sẽ diễn ra ngày 23/10 tại Khách sạn Becamex New City, TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng thành phố Đối tác Kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức.

Hội nghị BPC 2026 dự kiến diễn ra ngày 23/10 tại TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, công nghiệp xanh và phát triển bền vững

Hội nghị có chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC”, với sự tham dự dự kiến của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện chính quyền Osaka, Melbourne, Manila, Kuala Lumpur, Hamburg cùng những tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Đây là kỳ Hội nghị Bàn tròn BPC thứ 35, đồng thời là lần thứ ba TP. Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Hội nghị hướng tới tiếp nối kết quả hợp tác tại Osaka năm 2025, đặc biệt là Tuyên bố chung về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, từng bước chuyển những cam kết thành chương trình hợp tác cụ thể.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị tập trung vào ba nội dung chính gồm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon gắn với đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); thúc đẩy hành động cụ thể từ những cam kết hợp tác giữa các thành phố.

Tại phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh dự kiến giới thiệu định hướng hỗ trợ doanh nghiệp từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, thử nghiệm công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường. Thành phố cũng sẽ đề xuất tăng cường kết nối nhà đầu tư, trung tâm ươm tạo và cơ hội hợp tác kinh doanh trong mạng lưới BPC.

Đối với phát triển bền vững, hội nghị dự kiến trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu về giảm phát thải. Nội dung phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Một trọng tâm khác là đánh giá việc triển khai Tuyên bố chung BPC 2025, chia sẻ những khó khăn trong chuyển đổi xanh, tiếp cận tài chính và công nghệ, qua đó xác định các lĩnh vực có khả năng hợp tác thực chất giữa chính quyền, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức các cuộc làm việc song phương với đại diện Melbourne, Manila, Osaka và Tập đoàn Công nghiệp Australia. Các đại biểu cũng sẽ tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại WTC Expo, tham gia hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp.

Mạng lưới BPC được Chính quyền thành phố Osaka khởi xướng năm 1988, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế. TP. Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới từ tháng 5/1997.

Thông qua việc đăng cai BPC 2026, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác với các đô thị đối tác, tăng cường kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.