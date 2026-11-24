Lượng người sẽ đổ dồn đến 3 khu vực này để thưởng ngoạn những tràng pháo hoa đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam nên dự báo phương tiện tăng đột biến, giao thông bị ảnh hưởng. Nhiều gia đình chọn cả hai đi sớm để chọn vị trí đẹp vừa ngắm pháo hoa vừa vui vầy cùng gia đình nên ngay từ cuối giờ chiều các tổ CSGT thuộc các đội trạm đã triển khai quân số tổ chức phân luồng điều tiết giao thông.

Các tổ CSGT phân luồng các tuyến đường vào điểm bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phòng CSGT tăng cường về nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo ANTT và TTATGT thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra chương trình bắn pháo hoa.

Các tổ CSGT được bố trí xung quanh khu vực trận địa pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức chương trình và các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người.

Các đơn vị đội trạm thuộc Phòng CSGT chủ động xây dựng phương án giải quyết nhanh chóng các tình huống, sự cố giao thông xảy ra, không để các vụ việc gây tác động xấu tại khu vực tổ chức; hướng dẫn người dân dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định, không để xảy ra ùn tắc giao thông; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, UTGT; chủ động phòng chống các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép giúp cho người dân di chuyển được an toàn, thuận lợi.

CSGT đường thủy phân luồng đưa các phương tiện neo đậu ra khỏi khu vực bắn pháo hoa.

Riêng các đơn vị đường thủy, các tổ công tác tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra đảm bảo ANTT, TTATGT trên sông, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải bảo đảm duy trì ổn định tình hình xung quanh khu vực tổ chức trước và trong thời gian diễn ra chương trình bắn pháo hoa.

CSGT sử dụng ca-nô tiếp cận các phương tiện neo đậu trên sông gần khu vực bắn pháo hoa tiến hành tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện thủy để đảm bảo an toàn, không để xảy ra TNGT đường thủy.

Dự kiến lượng phương tiện tăng đột biến tại 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao.

Với lượng người từ các nơi đổ về 3 địa điểm trên lớn như vậy, Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông hãy chủ động cập nhật các thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố, các thông báo về phân luồng tổ chức giao thông trước giờ diễn ra chương trình để lựa chọn hướng di chuyển cho phù hợp.

Người dân tuyệt đối không dừng xe, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc khu vực cấm để xem chương trình bắn pháo hoa. Đồng thời, người tham gia giao thông phải chú ý quan sát, chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông và tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.