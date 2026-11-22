TP Hồ Chí Minh: Đặc sắc chương trình 3D Mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 22-11, tại khu vực phía trước trụ sở UBND-HĐND TP Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn, đã diễn ra chương trình ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).
Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức.
Công nghệ 3D Mapping kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, hình ảnh chuyển động và âm thanh tạo thành hiệu ứng độc đáo trên bề mặt kiến trúc, tạo nên không gian trình diễn nghệ thuật giữa lòng đô thị.
Sự kiện giúp công chúng có dịp chứng kiến diện mạo mới lạ của hai công trình kiến trúc quen thuộc, đồng thời mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa, khi đưa nghệ thuật trình chiếu đến với người dân và du khách ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chương trình ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping sẽ tiếp tục diễn ra ngày 24-11 phục vụ công chúng và du khách.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tp-ho-chi-minh-dac-sac-chuong-trinh-3d-mapping-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-1065755