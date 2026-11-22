Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức.

Công nghệ 3D Mapping kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, hình ảnh chuyển động và âm thanh tạo thành hiệu ứng độc đáo trên bề mặt kiến trúc, tạo nên không gian trình diễn nghệ thuật giữa lòng đô thị.

Trụ sở UBND-HĐND TP Hồ Chí Minh lung linh trong chương trình.

Một số hình ảnh trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping đặc sắc tại chương trình.

Sự kiện giúp công chúng có dịp chứng kiến diện mạo mới lạ của hai công trình kiến trúc quen thuộc, đồng thời mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa, khi đưa nghệ thuật trình chiếu đến với người dân và du khách ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân, du khách tham quan, thưởng lãm.

Một gia đình chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm.

Chương trình ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping sẽ tiếp tục diễn ra ngày 24-11 phục vụ công chúng và du khách.