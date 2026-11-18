Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, thận trọng trong từng công đoạn

Tính đến hết ngày 18/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã trải qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, mở rộng tại Khu B. Riêng ngày 18/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật. Lũy kế đến hết ngày 18/11, đợt 2 đã quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 71 bộ kèm theo di vật.

Tính đến hết ngày 18/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã trải qua 2 đợt

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.037, trong đó có 378 bộ kèm theo di vật. Cụ thể, 1.004 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.037

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tỉ mỉ, thận trọng trong từng công đoạn. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh mà còn thể hiện nỗ lực, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.