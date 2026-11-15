TP. Hồ Chí Minh: Đã quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn. Riêng ngày 14/11, không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh thành phố cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi tại Khu B, quy tập được 287 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 985 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B. Tổng số hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo là 371 bộ.

Kết quả trên là nỗ lực của các lực lượng trong quá trình tìm kiếm, quy tập kéo dài từ ngày 23/6 đến nay. Đây cũng là nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và thận trọng trong từng công đoạn. Việc tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B thể hiện quyết tâm rà soát, tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai. Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.