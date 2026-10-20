TP Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 6,3 triệu người

Người dân được khám sức khỏe tại một điểm y tế cơ sở ở TP Hồ Chí Minh (ảnh internet).

Ngày 20/10/2026, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 19/10/2026, toàn thành phố đã ghi nhận 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, học sinh là nhóm có tiến độ cao, còn tỷ lệ người lao động và sinh viên được khám vẫn thấp hơn đáng kể.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận mở rộng đối tượng hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí, nhằm hạn chế bỏ sót người đang sinh sống thực tế trên địa bàn.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong tổng số người đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc có 1.248.756 người lao động, đạt 27,7%; 2.279.506 học sinh, đạt 87,1%; và 128.835 sinh viên, đạt 29,3%.

Như vậy, tiến độ triển khai đối với học sinh đạt tỷ lệ khá cao. Trong khi đó, nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần tiếp tục được rà soát, tổ chức khám để nâng độ bao phủ.

Về tiến độ theo địa bàn, có 86 trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám cộng dồn từ 50% trở lên; trong đó 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên.

Xã Thạnh An và phường Phước Thắng đã hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trên địa bàn. Hiện, phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh là hai địa phương có tỷ lệ khám dưới 30%.

Trước đó, ngày 17/10/2026, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 10110/UBND-VX về việc mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên địa bàn.

Theo công văn, thành phố chấp thuận tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

UBND phường, xã, đặc khu được giao tổ chức triển khai cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; chủ động thông tin, rà soát nhu cầu, bố trí kinh phí và tổ chức khám theo quy định, bảo đảm không bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng. Các địa phương phải lập dự toán kinh phí bổ sung đối với nhóm mở rộng, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Công an TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các địa phương triển khai chính sách.

Đáng chú ý, đối với nhóm trẻ em, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam có thường trú tại địa phương khác nhưng chưa đăng ký tạm trú tại TP Hồ Chí Minh; cùng nhóm học sinh, sinh viên có quốc tịch nước ngoài đang học tại thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu văn bản xin ý kiến bộ, ngành Trung ương.