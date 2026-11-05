TP. Hồ Chí Minh: Đã có Thuế cơ sở về đích sớm dự toán, tạo đà cho mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng

Trong khi thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng tích cực, một số đơn vị thuế cơ sở đã sớm hoàn thành dự toán pháp lệnh được giao, tạo thêm động lực cho ngành Thuế trong chặng nước rút cuối năm, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bnews phát

Tại hội nghị sơ kết công tác của Thuế cơ sở 12 vào chiều 4/11, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 10/2026 ước đạt 82.732 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng, số thu ngân sách do cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý ước đạt 620.810 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tương đương 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng ngành Thuế được giao trong mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của Thành phố năm 2026.

Theo ông Giang Văn Hiển, năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu lần đầu tiên đưa số thu ngân sách nhà nước lên mốc 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu 800.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm trước. Đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với yêu cầu tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố.

Đáng chú ý, một số đơn vị thuế cơ sở đã hoàn thành dự toán pháp lệnh trước thời hạn. Trong đó, Thuế cơ sở 12 ghi nhận kết quả thu tích cực ở nhiều khoản thu chủ lực, đặc biệt là thu từ khu vực kinh tế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất.

Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 7.821 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán pháp lệnh cả năm và 84,5% dự toán phấn đấu; tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng hơn 2.426 tỷ đồng.

Nếu không tính tiền sử dụng đất, số thu đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 97,3% dự toán pháp lệnh và 80,4% dự toán phấn đấu năm 2026; tăng 30,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 1.463 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bnews phát

Đặc biệt, thu từ khu vực kinh tế đạt 4.507 tỷ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh và 100,8% dự toán phấn đấu cả năm. So với cùng kỳ năm 2025, khoản thu này tăng 162,9%, tương ứng tăng hơn 1.740 tỷ đồng.

Theo thống kê của Thuế cơ sở 12, có 5/13 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tăng 61,4%, tương ứng tăng hơn 1.126 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 66,6%, tăng hơn 608 tỷ đồng; tiền sử dụng đất tăng 145,5%, tăng hơn 962 tỷ đồng. Các khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng, gồm thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 31,1% và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 60%. Kết quả này cho thấy đóng góp đáng kể từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đồng thời phản ánh sự gia tăng của một số nguồn thu liên quan đến thị trường bất động sản và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Dù kết quả thu ngân sách 10 tháng đạt mức tăng trưởng khá, nhiệm vụ trong chặng nước rút cuối năm vẫn đặt ra áp lực lớn đối với ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh. Để hoàn thành chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng, toàn ngành còn phải thu khoảng 179.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm, bình quân gần 90.000 tỷ đồng mỗi tháng. Đối với Thuế cơ sở 12, đơn vị cần thu thêm khoảng 1.438 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu tổng thu 10.000 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, Thuế cơ sở 12 cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế và Thuế TP. Hồ Chí Minh, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu. Trọng tâm là theo dõi sát nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp; đẩy mạnh đôn đốc, thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ theo quy định; tập trung giải quyết hồ sơ nhà đất, qua đó bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường quản lý các nguồn thu mới và những lĩnh vực có dư địa khai thác như thương mại điện tử, thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ nhiều địa điểm, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và các mô hình kinh doanh mới.

Trên cơ sở kết quả tích cực trong 10 tháng, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị Thuế cơ sở 12 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành dự toán phấn đấu, hướng tới mốc thu 10.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu bám sát từng nguồn thu, chủ động đôn đốc các khoản thu đến hạn, hỗ trợ các tổ và địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời quyết liệt thu hồi nợ thuế, tăng cường kiểm tra, chống thất thu trên cơ sở phân tích rủi ro.

Cùng với đó, ngành Thuế cần nâng cao hiệu quả quản lý hộ kinh doanh và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả dư địa thu ngân sách, góp phần hoàn thành mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026./.