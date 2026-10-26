TP. Hồ Chí Minh: Cửa ngõ cho dòng vốn đầu tư thế hệ mới

Lãnh đạo UBND TPHCM và các tổ chức doanh nghiệp tại Chương trình CEO 500 - Ảnh: Phương Chi.

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu". Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý, nhằm thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác đầu tư, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh.

CEO 500 CÙNG PHÁT HUY LỢI THẾ, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết đây là cuộc đối thoại có ý nghĩa đặc biệt đối với Thành phố. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà quan trọng hơn là cùng các nhà đầu tư nhận diện cơ hội, đáp ứng những yêu cầu mới, giải quyết các bài toán phát triển cụ thể và kiến tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu kết nối dòng vốn ngày càng mở rộng trên quy mô toàn cầu.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: "Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tiếp cận thị trường, huy động vốn, ứng dụng công nghệ và mở rộng hoạt động từ một địa điểm ra toàn khu vực". Ảnh: Phương Chi.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối được mở rộng, tạo thêm dư địa triển khai các dự án quy mô lớn. Cùng với đó, các nghị quyết và Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo khuôn khổ thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch và huy động nguồn lực.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng gay gắt, TP. Hồ Chí Minh xác định ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

“Các quyết định đầu tư hiện nay không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn gắn liền với năng lực công nghệ, hạ tầng, năng lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tiếp cận thị trường, huy động vốn, ứng dụng công nghệ và mở rộng hoạt động từ một địa điểm ra toàn khu vực”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chia sẻ.

Vì vậy, TP.Hồ Chí Minh mong muốn lắng nghe trực tiếp các CEO và nhà đầu tư quốc tế về những thay đổi trong xu hướng đầu tư toàn cầu, các tiêu chí lựa chọn điểm đến cũng như những điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Qua đó, Thành phố có cơ sở phát huy lợi thế, bổ sung năng lực còn thiếu và tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

BỐN NHÓM ĐỘNG LỰC TRỌNG TÂM VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC

Thời gian qua, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã phát huy mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, khẳng định: VIFC-HCMC cần trở thành một bộ điều phối phát triển, kết nối và điều hướng vốn quốc tế vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Dòng vốn này phải giúp Việt Nam làm chủ công nghệ, tạo bước nhảy về năng suất và xây dựng những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hà.

Theo ông Huân, mặc dù Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong thu hút FDI và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phần lớn hoạt động sản xuất vẫn tập trung vào gia công, lắp ráp. Giá trị gia tăng nước ngoài chiếm khoảng 48% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, linh kiện và các yếu tố đầu vào nhập khẩu.

“Để nâng cao năng lực công nghệ và nguồn nhân lực, Việt Nam cần chuyển từ mô hình thu hút đầu tư dựa trên quy mô vốn sang lựa chọn các dự án có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao”, TS. Huân nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến vai trò là thị trường tiêu thụ hay điểm đến đầu tư, mà còn đặt mục tiêu trở thành đầu mối kết nối Việt Nam với các nguồn lực phát triển của khu vực và thế giới. Với sự hỗ trợ của VIFC-HCMC, Thành phố kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối giữa dòng vốn toàn cầu với thị trường, nguồn nhân lực và những cơ hội phát triển mới. Đây là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động trong không gian kinh tế khu vực.

Về định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh đã xác định bốn nhóm động lực trọng tâm cần tăng cường trao đổi, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Thứ nhất là hạ tầng và không gian phát triển mới. Thành phố sẵn sàng cùng các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai những dự án cụ thể về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do. Việc mở rộng không gian phát triển được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hình thành các trung tâm kinh tế mới, nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy hoạt động thương mại.

Thứ hai là tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh được xác định là một động lực quan trọng, góp phần kết nối Thành phố với các dòng vốn và thị trường tài chính khu vực, quốc tế. Thành phố mong muốn các định chế tài chính quốc tế cùng trao đổi, làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia Trung tâm ngay từ giai đoạn đầu.

Thứ ba là năng lượng. Khi quy mô đô thị, công nghiệp và logistics tiếp tục mở rộng, việc bảo đảm nguồn năng lượng sạch, ổn định trở thành điều kiện quan trọng đối với các quyết định đầu tư. Thành phố mong muốn phối hợp với các nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, xác định khu vực ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai các dự án năng lượng.

Thứ tư là kinh tế số và công nghệ. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quyết định chất lượng tăng trưởng. Với định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI), các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), Thành phố kỳ vọng thu hút các tập đoàn công nghệ tham gia lựa chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên, thúc đẩy ứng dụng và nhân rộng các giải pháp công nghệ từ TP.Hồ Chí Minh ra thị trường rộng lớn hơn.

Đối với từng nhóm lĩnh vực, Thành phố hướng đến trao đổi thực chất với nhà đầu tư về cơ hội, nguồn lực, điều kiện triển khai, cơ chế hỗ trợ và lộ trình thực hiện. Mục tiêu là chuyển hóa các ý tưởng, đề xuất tại chương trình thành những dự án, sáng kiến và quan hệ hợp tác có khả năng triển khai trong thời gian tới.