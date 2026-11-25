Chiều 25/11, Tổ đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri phường Gia Định và kết nối trực tuyến với cử tri các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Nhiều kiến nghị xuất phát từ những vướng mắc cụ thể

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Tại hội nghị, cử tri phường Gia Định kiến nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ và khả năng dự báo của các quy định; đồng thời khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn, ảnh hưởng đến quá trình triển khai trong thực tế.

Cử tri cũng quan tâm đến khoảng trống an sinh đối với người cao tuổi chưa có lương hưu và lao động phi chính thức. Trước xu hướng già hóa dân số, cử tri đề nghị củng cố chính sách an sinh xã hội đa tầng, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách thực chất và bền vững.

Tổ đại biểu số 9, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri chiều 25/11. Ảnh: Hoa Lê

Từ điểm cầu phường Thạnh Mỹ Tây, cử tri kiến nghị sớm giải quyết việc hóa giá nhà cho 17 hộ dân còn lại tại cư xá Ngân hàng. Dù đã bắt đầu làm hồ sơ từ năm 2001 và nhiều lần bổ sung giấy tờ, các hộ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Phần lớn là cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu, tuổi cao, mong muốn ổn định chỗ ở. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân chậm trễ, công khai căn cứ pháp lý và quy trình giải quyết; đồng thời xem xét công bằng trên cơ sở nguồn gốc nhà, quá trình chuyển nhượng, thời điểm bố trí sử dụng, nhất là khi một số căn hộ có quá trình tương tự đã được hóa giá trong những năm trước.

Một vấn đề khác được cử tri phường Bình Lợi Trung phản ánh là tình trạng trả giá cao bất thường trong đấu giá đất rồi bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường và bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi cố tình tạo giá ảo, thao túng phiên đấu giá. Đồng thời, trước đề xuất xây dựng các trụ sở hành chính quy mô lớn, cử tri đặt vấn đề về tính cần thiết và hiệu quả đầu tư trong bối cảnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong khi nhiều trụ sở công hiện hữu vẫn có thể khai thác, sử dụng.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Tại điểm cầu phường Bình Quới, cử tri phản ánh quy hoạch kéo dài hơn 30 năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Nhà đất nằm trong quy hoạch khiến việc thế chấp, chuyển nhượng, sửa chữa, xây dựng gặp khó khăn, trong khi người dân chưa được thông tin rõ về phương án thực hiện và chính sách bồi thường. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm rà soát, giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch kéo dài.

Cử tri cũng kỳ vọng Luật Đất đai năm 2026 sẽ tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ pháp lý, tạo cơ sở giải quyết các dự án tồn đọng. Để chính quyền cơ sở có căn cứ thực hiện, cử tri đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn, nhất là đối với những địa bàn có tình trạng pháp lý đất đai phức tạp như phường Bình Quới.

Tiếp thu, làm rõ trách nhiệm giải quyết kiến nghị

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề được người dân quan tâm.

Liên quan đến chất lượng xây dựng pháp luật và tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, tính ổn định và khả năng áp dụng của các quy định. Quốc hội đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động lập pháp; trong đó, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ rà soát, so sánh văn bản, nhận diện những quy định trùng lặp, giao thoa hoặc xung đột.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoa Lê

Quy trình xây dựng pháp luật cũng được cải tiến theo hướng các cơ quan chủ trì soạn thảo luật đồng thời chuẩn bị nghị định, thông tư hướng dẫn, hạn chế khoảng trống khi luật có hiệu lực. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện qua nhiều kênh, trong đó có các nền tảng số và ứng dụng VNeID, giúp cơ quan soạn thảo nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Thượng tướng Lê Quốc Hùng thừa nhận tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn vẫn còn ở một số bộ, ngành, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thu hẹp độ trễ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với tình trạng đấu giá đất trả giá cao rồi bỏ cọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng những sơ hở trong quy định trước đây đã tạo điều kiện cho một số đối tượng thao túng, thổi giá nhằm trục lợi. Bộ Công an đã điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến đấu giá đất; những hành vi có động cơ vụ lợi, đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, việc sửa đổi các quy định về đấu thầu, đấu giá tại kỳ họp thứ Hai nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở, góp phần ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường.

Cử tri phát biểu ý kiến từ điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Về quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết Trung ương đã chỉ đạo hạn chế xây dựng mới, đồng thời rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí tài sản công. Từ thực tiễn ngành Công an, nhiều địa phương đã tận dụng trụ sở dôi dư để bố trí lực lượng công an xã, các tổ, đội công tác thay vì đầu tư xây dựng mới. Cách làm này vừa tiết kiệm ngân sách, vừa bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đối với kiến nghị hóa giá nhà tại cư xá Ngân hàng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ đại biểu sẽ tiếp tục tìm hiểu, chuyển kiến nghị đến cơ quan có trách nhiệm, đề nghị xem xét và trả lời cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của 17 hộ dân còn lại.

Tổ đại biểu số 9, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại phường Gia Định. Ảnh: Hoa Lê

Với những vướng mắc về quy hoạch kéo dài, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại phường Bình Quới, Tổ đại biểu cũng sẽ chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền của Thành phố xem xét, giải quyết. Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quá trình triển khai các dự án phải đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu; khu tái định cư mới cần bảo đảm điều kiện sống ít nhất bằng, tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời gắn với sinh kế để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khẳng định Tổ đại biểu số 9 ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri 12 phường. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, trả lời. ĐBQH mong muốn cử tri tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp ĐBQH thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.