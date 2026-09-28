TP. Hồ Chí Minh: Cử tri kiến nghị tháo gỡ những vấn đề thiết thực từ thực tiễn

Sáng 28/9, Tổ đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri phường Bình Lợi Trung và kết nối trực tuyến với các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Tổ đại biểu số 9, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sáng 28/9. Ảnh: Hoa Lê

Tổ đại biểu số 9 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định Triệu Lệ Khánh; Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới Trần Hoàng Ngân.

Cử tri gửi gắm những vấn đề từ thực tiễn

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, ĐBQH Triệu Lệ Khánh đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 17/10 tới.

ĐBQH Triệu Lệ Khánh báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hoa Lê

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, theo đó dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án Luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như: Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước và các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các văn kiện khác của Đảng; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai và xem xét, quyết định nội dung khác.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Để chuẩn bị cho Kỳ họp, hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ dự kiến trình Quốc hội, bảo đảm tính tổng thể, khả thi, phù hợp với tiến độ chuẩn bị hồ sơ thực tế; hạn chế đề xuất bổ sung nhiều lần hoặc bổ sung, rút nội dung vào thời điểm sát kỳ họp, trong quá trình diễn ra kỳ họp; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm để gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội, các ĐBQH bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong đấu tranh với tội phạm ma túy và các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Cử tri đề nghị tiếp tục duy trì các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những nội dung phản cảm trên mạng xã hội.

Cử tri phát biểu ý kiến tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Quan tâm đến chính sách người có công, cử tri kiến nghị có cách tiếp cận linh hoạt hơn trong xác định danh tính liệt sĩ đối với những trường hợp mẫu ADN không còn đủ điều kiện phân tích, trên cơ sở kết hợp hồ sơ lịch sử, nhân chứng và các chứng cứ khoa học. Cùng với đó là yêu cầu chấn chỉnh trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ trong quá trình giải quyết hồ sơ, tránh để những quy định hành chính làm gia đình liệt sĩ thêm day dứt.

Về giáo dục, cử tri đề nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học, làm rõ những khâu còn bất cập từ dự báo nhu cầu, in ấn đến phát hành, phân phối; đồng thời xây dựng cơ chế bảo đảm nguồn cung ổn định, để sách giáo khoa đến tay học sinh đầy đủ, đúng thời gian và đúng giá.

Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu, trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. So với khoảng 10 năm trước, tội phạm đường phố, cướp giật, các băng nhóm hoạt động công khai, có tổ chức đã giảm đáng kể. Công tác quản lý dữ liệu dân cư, phòng ngừa tội phạm, trong đó có kết quả từ Đề án 06, góp phần giúp lực lượng chức năng chủ động kiểm soát, nhận diện và phòng ngừa từ sớm.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, cùng với sự giảm của các loại tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức, tội phạm phát sinh từ những mâu thuẫn trong đời sống xã hội vẫn là vấn đề cần quan tâm. Bên cạnh đó, tội phạm trên không gian mạng đang đặt ra thách thức lớn khi các đối tượng ngày càng lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tài khoản nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đang tiếp tục kết hợp các giải pháp khoa học - kỹ thuật với biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tăng cường cảnh báo để người dân chủ động phòng ngừa.

Về vấn đề ma túy, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, số người nghiện có xu hướng giảm, qua đó góp phần làm giảm “cầu” và từng bước giảm “cung”. TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu đăng ký xây dựng địa phương không ma túy. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, với vai trò là đô thị lớn, có sức lan tỏa và dẫn dắt, việc thành phố thực hiện mục tiêu này sẽ có tác động tích cực đến công tác phòng, chống ma túy trên phạm vi cả nước.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Đối với kiến nghị liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng đây là vấn đề rất đặc thù do hài cốt đã nằm trong đất nhiều thập kỷ, chịu tác động của điều kiện khí hậu, thời tiết nên nhiều trường hợp không còn đủ vật liệu sinh học để giám định ADN.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang huy động các nguồn lực và công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ. Đối với trường hợp cụ thể cử tri phản ánh, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ kiểm tra ngay, đồng thời nhấn mạnh dù kết quả giải quyết thế nào cũng cần giải thích rõ ràng, có trách nhiệm và tình cảm với thân nhân liệt sĩ.

Về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành khắc phục tình trạng này, với yêu cầu sớm bảo đảm đủ sách cho học sinh. Việc thiếu sách cũng sẽ được kiểm tra để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Bên cạnh sách giáo khoa bản giấy, ông cho biết sách đã được cung cấp miễn phí trên mạng; các cơ quan giáo dục cần hướng dẫn phụ huynh, học sinh tiếp cận nguồn sách này trong thời gian chờ bảo đảm đầy đủ sách bản giấy.