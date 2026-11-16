TP. Hồ Chí Minh: Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 16/11. Ảnh: Hoa Lê

Chiều 16/11, tại UBND phường Thủ Đức, Tổ đại biểu số 9 HĐND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Thủ Đức và kết nối trực tuyến đến cử tri phường Linh Xuân, phường Đông Hòa. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh tham dự.

Khắc phục bất cập hạ tầng, bảo đảm an toàn dân sinh

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Một trong những vấn đề được cử tri phường Thủ Đức quan tâm là tình trạng ngập nước, mất an toàn giao thông và những ảnh hưởng phát sinh trong quá trình thi công dự án Vành đai 2. Cử tri Đậu Văn Khương phản ánh, trong các đợt mưa lớn kết hợp triều cường nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. Theo cử tri, quá trình thi công dự án đã ảnh hưởng đến hệ thống cống bao, mương thoát nước cũ, khiến nước từ rạch tràn vào khu dân cư, gây thiệt hại lớn về tài sản. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân bị thiệt hại; đồng thời khẩn trương gia cố hệ thống thoát nước, bờ bao để ngăn ngừa tình trạng ngập tái diễn.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Võ Hoàng Ngân phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Thông tin về quá trình khắc phục, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã chỉ đạo lực lượng xử lý trong đêm, làm việc với đơn vị thi công và có văn bản báo cáo thành phố, đề xuất thực hiện 5 công trình gia cố bờ bao. Đến nay, một số đoạn bờ bao xung yếu đã được khắc phục. Phường tiếp tục giám sát tại 11 khu phố chịu ảnh hưởng, yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, thành phố đang tập trung triển khai đề án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch gắn với chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch, xây dựng công viên, đường giao thông và từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Riêng khu vực Thủ Đức, các dự án cải tạo rạch Thủ Đức, Linh Tây và Bình Thái được xác định là những công trình quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh ngập nước, những bất cập trong tổ chức giao thông cũng được cử tri phản ánh. Cử tri Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, đường số 2 có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên có xe container, xe tải lưu thông nhưng chưa có dải phân cách giữa hai chiều và hệ thống đèn tín hiệu phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn. UBND phường Thủ Đức cho biết đã phối hợp với các đơn vị quản lý khảo sát, triển khai một số biện pháp bảo đảm an toàn; thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát thực tế, đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Ở một vấn đề khác, cử tri Hà Minh Vũ (phường Linh Xuân) bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, đề nghị tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải, bụi bặm và cải thiện chất lượng nước tại các kênh rạch trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, giám sát, làm rõ nguồn nước ô nhiễm chảy vào rạch Bình Thái từ khu vực Phước Long (Quận 9 cũ), xác định nguồn xả thải và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Những phản ánh cụ thể của người dân cần được xác minh, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc kiểm tra, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, thành phố đang triển khai các dự án cải tạo kênh rạch, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức, xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Gắn chính sách đào tạo, tiền lương với đời sống người lao động

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, thu nhập và các chính sách an sinh, cử tri Cao Văn Hùng (phường Linh Xuân) đề nghị thành phố xây dựng đề án liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; bố trí ngân sách đặt hàng đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại kỹ năng số cho lực lượng lao động trẻ, nhất là nhân lực khoa học kỹ thuật và công nghệ số. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp cải thiện tiền lương, phúc lợi để thu hút, giữ chân lao động trình độ cao.

Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Trong khi đó, cử tri Huỳnh Thị Ngọc Thuận phản ánh chi phí thuê nhà trọ, điện, nước và hàng hóa thiết yếu liên tục tăng, nhưng thu nhập của người lao động phổ thông chưa theo kịp. Cử tri kiến nghị thành phố chủ động đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp với mức sống tại đô thị lớn, đồng thời tăng cường kiểm tra giá cả và duy trì mạng lưới bán hàng bình ổn tại các khu lưu trú đông công nhân. Cử tri Đỗ Thị Dưỡng cũng đề nghị xem xét chính sách học phí đối với lao động nữ trực tiếp sản xuất và kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội theo thu nhập thực tế, bảo đảm quyền lợi khi nghỉ hưu.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trao đổi về các kiến nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, thành phố đã triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trình độ quốc tế trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Một trong những định hướng trọng tâm là tăng cường liên kết ba nhà: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Thành phố cũng vận dụng các cơ chế, chính sách tại Luật Phát triển đô thị để ban hành nghị quyết về đào tạo, thu hút nhân lực, trong đó có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và phát triển nhân lực chất lượng cao ở các ngành nghề trọng điểm. Tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND Thành phố dự kiến xem xét một số chính sách về đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức có chức năng đào tạo. Thành phố cũng dự kiến ban hành chính sách học bổng, ưu đãi đối với người có năng khiếu, tài năng, thành tích xuất sắc và cơ chế hỗ trợ học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng, học phí đối với các ngành nghề trọng điểm.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Đối với tiền lương và BHXH, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, Quốc hội và Chính phủ đã có định hướng về cải cách tiền lương, chế độ nghỉ hưu; trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 cũng đã bố trí nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và các khoản phụ cấp. HĐND Thành phố đã ban hành các chính sách liên quan đến BHYT, BHXH và dự kiến tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện cho người từ đủ 60 tuổi trở lên.

Theo Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Huỳnh Thanh Nhân, điều chỉnh tiền lương cần đi đôi với kiểm soát giá cả và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm ổn định đời sống, phù hợp với khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Võ Hoàng Ngân cho biết, các kiến nghị của cử tri cơ bản đã được lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND Thành phố trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Những nội dung cần làm rõ thêm sẽ tiếp tục được ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu Võ Hoàng Ngân cũng nhấn mạnh, việc ghi nhận kiến nghị mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả cụ thể. HĐND Thành phố sẽ tiếp tục giám sát tiến độ giải quyết, yêu cầu xác định rõ thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời theo dõi, thông tin kết quả đến cử tri tại các kỳ họp và những đợt tiếp xúc tiếp theo.