Ngày 13/11/2026, một tiếng nổ lớn vang lên tại số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM. Ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, những căn nhà liền kề hư hỏng nặng. Vụ nổ đã khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương.

Chưa đầy hai tuần sau, sáng ngày 24/11/2026, một vụ nổ khí gas khác xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, làm 7 người tử vong, 9 người bị thương. Hai vụ nổ ở hai thành phố lớn nhất nước đã để lại một lời cảnh báo: “Nếu buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định trong kinh doanh, sử dụng khí gas, có thể gây ra thảm họa ngay giữa khu dân cư”.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhất là những cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư. Ngày 21/11/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ban hành Kế hoạch số 4271/KH-PC07-Đ2 về tổng rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh LPG, cùng các cơ sở có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh, sang chiết, nạp LPG trái phép trên địa bàn Thành phố.

Sáng ngày 25/11/2026, Đội CC và CNCH Khu vực 7 tổ chức Hội nghị triển khai tổng rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ với đại diện UBND, Công an 4 phườngg Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Thượng tá Vũ Hồng Kiên, Phó Trưởng phòng PC07, chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện PCCC tại một đại lý kinh doanh gas.

Kiểm tra an toàn hệ thống điện cho người dân.

Nhắc đến vụ nổ tại số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, đồng chí Phó Trưởng phòng nhấn mạnh đây là lời cảnh báo; nếu không chủ động phòng ngừa, kiểm tra và khắc phục kịp thời, thiệt hại về người, tài sản sẽ rất lớn. Vì vậy, công tác PCCC và CNCH phải được thực hiện “từ sớm, từ xa, quyết liệt và thực chất, không để bị động, bất ngờ”. Đồng chí cũng yêu cầu UBND và Công an các phường rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu để không bỏ sót cơ sở thuộc diện quản lý. Các phường phối hợp nắm chắc những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hướng dẫn khắc phục tồn tại và xử lý vi phạm đúng thẩm quyền, không để kéo dài.

Trước đó, vào sáng ngày 19/11/2026, trên địa bàn 5 phường (Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây) đồng loạt ra quân tổng rà soát điều kiện an toàn PCCC trong sử dụng điện, nhận diện nguy cơ tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư cũ, chợ, kho hàng, cơ sở sản xuất xen cài khu dân cư, khu vực sạc xe điện và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, chủ cơ sở kinh doanh trong công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ do sử dụng điện, Ủy ban nhân dân – Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy các phường phối hợp Công ty điện lực Gia Định, Đội CC&CNCH khu vực ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi “Khuyến cáo an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện” hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa cháy, nổ, như: Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm và các thiết bị điện trong gia đình; kịp thời thay thế những thiết bị hư hỏng, xuống cấp; Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trên cùng một ổ cắm; không câu mắc, đấu nối điện tùy tiện; Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ; không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt; Chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; tìm hiểu, thực hành kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố cháy, nổ; Khi phát hiện cháy, nổ, cần nhanh chóng cảnh báo cho mọi người, tổ chức thoát nạn an toàn và gọi ngay lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong các hoạt động liên quan, nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ do sự cố hệ thống, thiết bị điện, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 6 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị điện lực và Công an các phường, xã trên địa bàn tổ chức ra quân triển khai rà soát, tuyên truyền chuyên đề về an toàn điện tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.

Hoạt động tập trung phát huy vai trò phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, ngành điện và Công an cấp xã trong công tác nhận diện, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn điện; hướng dẫn người dân, chủ cơ sở chủ động kiểm tra, khắc phục các tồn tại, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Trong quá trình ra quân, các lực lượng phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng hệ thống điện sau công tơ, tình trạng dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt và bảo vệ điện; lưu ý tình trạng đấu nối tạm bợ, sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng đường dây, bố trí vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, thiết bị điện và việc sạc các thiết bị sử dụng pin, ắc quy. Đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp, khuyến nghị liên hệ thợ điện có chuyên môn hoặc đơn vị điện lực để kiểm tra, sửa chữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Song song với hoạt động rà soát, cán bộ các đơn vị trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng điện an toàn, cách nhận biết dấu hiệu bất thường của hệ thống điện, ngắt nguồn điện khi phát hiện sự cố nếu bảo đảm an toàn, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và thực hiện kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống gần gũi trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện.

Trước đó, hưởng ứng chủ trương tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm bảo đảm an toàn” trong ngày 18/7/2026, đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM) đã phối hợp UBND Phường Hòa Hưng tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH dành cho lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Một buổi tập huấn PCCC ở TP.HCM.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng ... với gần 200 người tham dự. Nội dung huấn luyện tập trung trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp ngay từ những phút đầu xảy ra sự cố.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Chỉ huy đơn vị nhấn mạnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc nắm chắc địa bàn mà còn phải đủ kiến thức, kỹ năng để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Trong thực tế, phần lớn các vụ cháy nếu được phát hiện sớm và xử lý đúng cách ngay từ giai đoạn ban đầu sẽ hạn chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, lớp huấn luyện còn chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp học viên nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ theo phương châm “Bốn tại chỗ”, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Thông qua chương trình, mỗi học viên không chỉ nâng cao năng lực nghiệp vụ mà còn trở thành hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC đến từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị và hộ gia đình.

Với những hoạt động đồng bộ nêu trên, TP.HCM quyết tâm không để các thảm kịch về cháy, nổ và an toàn điện xảy ra hay lặp lại, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.