TP. Hồ Chí Minh: Công nghiệp vẫn là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm, đồng thời nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế Thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 6,9% của cùng kỳ năm 2025, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất.

Cùng với sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và củng cố vai trò của thị trường nội địa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.488.711 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 694.900 tỷ đồng, tăng 17,2%, cao hơn mức tăng 14,8% của cùng kỳ năm trước.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực dù môi trường thương mại còn nhiều biến động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế của doanh nghiệp Thành phố trong 9 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 158,26 tỷ USD, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 76,01 tỷ USD, tăng 10,56%.

Theo ông Vũ, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, đồng thời cho thấy doanh nghiệp tiếp tục khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục được định hướng theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng có giá trị gia tăng cao.

Các chỉ tiêu ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2026.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 82,25 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, linh kiện, máy móc và thiết bị cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu khoảng 6,24 tỷ USD. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng tự chủ đối với một số nhóm nguyên liệu, linh kiện và sản phẩm trung gian.

Trong 9 tháng, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng chi phí logistics và tác động đến chuỗi vận chuyển quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Kết quả này cho thấy khả năng thích ứng ngày càng tốt của cộng đồng doanh nghiệp trong đa dạng hóa thị trường, chủ động nguồn cung và điều chỉnh phương thức vận chuyển.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Cùng với tăng trưởng xuất nhập khẩu, các FTA tiếp tục được xác định là công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tận dụng ưu đãi thuế quan. Các thị trường thuộc Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, CPTPP và RCEP tiếp tục được doanh nghiệp quan tâm khai thác.

Tập trung các động lực cho chặng cuối năm

Trên nền kết quả 9 tháng, ngành Công Thương xác định các tháng cuối năm sẽ tiếp tục tập trung vào những động lực có khả năng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Thành phố. “Trọng tâm là mở rộng tổng cầu, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại - dịch vụ, thúc đẩy xuất nhập khẩu, củng cố năng lực sản xuất công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng”, ông Vũ cho biết

Theo Giám đốc Sở Công Thương, một trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa là logistics. Với hệ thống cảng biển, mạng lưới sản xuất, thị trường tiêu dùng lớn và vị trí kết nối vùng, Thành phố có điều kiện phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế. Theo đó, thời gian tới sẽ tập trung triển khai Đề án phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và bản đồ số về hạ tầng logistics, tăng cường trao đổi chính sách và kết nối doanh nghiệp. Cùng với đó là cải thiện kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực kho bãi, trung tâm phân phối và các dịch vụ hỗ trợ, từng bước giảm chi phí logistics và nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 6,9% của cùng kỳ năm 2025.

Đối với xuất khẩu, trọng tâm của Thành phố là mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa. Việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Theo định hướng này, xúc tiến xuất khẩu sẽ tập trung hơn vào phát triển thị trường bền vững, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, đồng thời tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao.

Với lĩnh vực năng lượng, Thành phố tập trung bảo đảm nguồn cung ổn định tiếp tục là điều kiện thiết yếu để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố. Thành phố sẽ gắn việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với thúc đẩy các dự án nguồn điện lớn như Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1.200 MW, LNG Hiệp Phước giai đoạn 2 công suất 1.500 MW và Nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn công suất 1.500 MW.

Thành phố cũng tiếp tục phát triển điện mặt trời mái nhà, điện rác và các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phấn đấu duy trì tỷ lệ điện tiết kiệm từ 2% trở lên so với sản lượng điện thương phẩm.

Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Minh Huy Vũ, cho biết, trong quý 3/2026, kinh tế thành phố dự kiến tăng trưởng khá cao, khoảng 8,9-9,5%.