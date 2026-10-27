TP Hồ Chí Minh công khai khu vực cấm, hạn chế đối với phương tiện bay không người lái

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sử dụng phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác (UAV/drone), tập trung tại 63 đơn vị cấp xã thuộc phạm vi cấm bay, nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý vùng trời.

Thành phố đã ban hành kế hoạch tăng cường tuyên truyền đến người dân tại các khu dân cư, chung cư cao tầng; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim; các cơ sở mua bán, phân phối, sửa chữa, cho thuê thiết bị bay và câu lạc bộ, hội nhóm sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

Nội dung phổ biến tập trung vào quy định đăng ký phương tiện bay không người lái, thủ tục xin cấp phép bay, thẩm quyền cấp phép của cơ quan quân sự và chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm. Thành phố đồng thời yêu cầu công khai phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm.

Các địa phương có trách nhiệm phối hợp rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân sở hữu UAV/drone; vận động thực hiện kê khai, đăng ký phương tiện theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh và người sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

Công an Thành phố được giao làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch. Lực lượng công an cấp xã chủ trì tham mưu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, cá nhân sử dụng UAV/drone và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan rà soát, phát hiện, xử lý hành vi quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu hoặc hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp quản lý vùng trời, cung cấp thông tin về ranh giới, tọa độ các khu vực cấm bay, hạn chế bay; bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng phát hiện, chế áp phương tiện bay vi phạm theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 63 phường, xã, đặc khu thuộc phạm vi cấm bay trên địa bàn, đồng thời cảnh báo người dân không tự ý sử dụng flycam, drone, thả diều và các vật thể bay trái phép.

Từ ngày 27/8-2/9, lực lượng công an phát hiện 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản và thu giữ nhiều thiết bị bay không người lái, vật thể bay vi phạm thông qua ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế.

Một vụ việc đáng chú ý xảy ra tối 13/8, khi Thân Văn Tấn (42 tuổi, ngụ phường Tân Bình) thả diều gắn đèn chớp trong phạm vi vùng cấm bay của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khiến Trung tâm Quản lý bay miền Nam phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không”./.