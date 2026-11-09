TP. Hồ Chí Minh: Công khai hơn 2.000 thủ tục hành chính đã chuẩn hóa

Người dân chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 683/TB-UBND về danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận hoặc giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 2.040 TTHC chuẩn hóa được công khai (1.398 TTHC đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, 593 TTHC đáp ứng DVCTT một phần, 1.960 TTHC thực hiện phi địa giới hành chính).

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tổ chức niêm yết, công khai đầy đủ danh mục TTHC tại cơ quan, đơn vị để người dân dễ dàng tiếp cận. Song song đó, Văn phòng UBND Thành phố cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có trách nhiệm cập nhật, đăng tải kịp thời các thủ tục và văn bản liên quan lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đúng thời hạn quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải niêm yết, công khai các TTHC đã chuẩn hóa để người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện các giao dịch hành chính

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố công bố các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND thành phố. Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp để tham mưu công bố danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường, đặc khu) trực tiếp thực hiện công bố các TTHC quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND cấp xã và UBND cấp xã ban hành.

UBND thành phố lưu ý, công tác cập nhật danh mục TTHC được nhấn mạnh phải thực hiện thường xuyên. Các đơn vị cần chủ động rà soát, phân loại rõ ràng các danh mục đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình hoặc một phần theo quyết định của các Bộ, ngành. Từ đó, kịp thời đề xuất các giải pháp kiến nghị điều chỉnh quy định, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.

UBND thành phố đã Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn triển khai cung cấp các dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên nền tảng dữ liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025.

Tham khảo danh mục 2.040 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận hoặc giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố tại đây!