TP Hồ Chí Minh: Công đoàn chăm lo sức khỏe tinh thần cho công nhân

Hơn 200 công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh tham gia chương trình nghỉ dưỡng miễn phí tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tạm gác mưu sinh, dành thời gian cho bản thân

Trong hai ngày 7 và 8/11, hơn 200 công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh tham gia chương trình nghỉ dưỡng miễn phí do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức. Những giờ phút tắm biển, vui chơi, giao lưu giúp họ có khoảng thời gian thư giãn sau những ngày tất bật với công việc và gia đình.

Với chị Đỗ Thị Ngọc Hà, thành viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, chuyến đi mang đến niềm vui bất ngờ và khá ý nghĩa. Chị Hà cho biết, sau 9 năm gắn bó với công việc, chị chưa từng nghĩ mình sẽ được Công đoàn tổ chức một kỳ nghỉ dưỡng. Phần lớn thời gian dành cho mưu sinh ngoài đường khiến những ngày nghỉ ngơi như thế trở nên đáng quý.

Những nụ cười rạng rỡ của người lao động khi tham gia hoạt động vui chơi trong chuyến nghỉ dưỡng.

Chị Hà cho biết, được gặp gỡ những người lao động khác, cùng trò chuyện và tận hưởng không khí biển giúp chị cảm thấy thư thái. Trong chuyến đi, những người vốn xa lạ có dịp chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp, những vất vả và niềm vui trong cuộc sống.

“Tôi không nghĩ Công đoàn lại tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy cho những người làm nghề xe ôm công nghệ. Chuyến đi giúp tôi có những giây phút thật sự thư thái, vui vẻ”, chị Hà bộc bạch.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, chia sẻ đã lâu anh mới có hai ngày nghỉ trọn vẹn bên biển. Thường ngày, sau giờ làm, anh tiếp tục phụ giúp gia đình, chăm sóc con cái nên ít nghĩ đến việc dành thời gian cho bản thân.

“Thường ngày tôi lo đi làm, về nhà còn phụ giúp gia đình, chăm sóc con cái nên gần như ít nghĩ đến bản thân. Được tham gia chuyến đi này, tôi thấy tinh thần thoải mái và rất vui”, anh Hùng nói.

Hai ngày nghỉ giúp anh có khoảng thời gian rời nhịp sinh hoạt quen thuộc. Giữa công việc và trách nhiệm gia đình, cơ hội được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động chung mang lại cho anh niềm vui giản dị trước khi trở lại công việc.

Người lao động cùng nhau thư giãn sau những ngày tất bật với công việc và gia đình.

Bà Nguyễn Thị Nữ, nhân viên cấp dưỡng tại một trường mầm non tư thục ở phường Phú Định (TP Hồ Chí Minh) cũng bày tỏ sự xúc động. Công việc thường ngày gắn với nhà bếp khiến bà ít có dịp đi chơi, ngắm cảnh hay dành một kỳ nghỉ riêng cho mình.

“Tôi không nghĩ mình có chuyến đi tuyệt vời này, kiểu như có dịp ‘ngẩng mặt nhìn đời’ còn suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc ở nhà bếp. Tôi cùng mọi người được tắm biển và có những tràng cười vui vẻ. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này”, bà Nữ chia sẻ.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, hiện nhu cầu được nghỉ ngơi, giao lưu của lao động khu vực phi chính thức khá thiết thực và chính đáng. Với những người làm việc tự do, thời gian mưu sinh thường chiếm phần lớn sinh hoạt hằng ngày. Một chuyến đi được tổ chức chu đáo giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận hoạt động phúc lợi tập thể mà họ đáng được quan tâm.

Mở rộng cơ hội nghỉ dưỡng cho 10.000 người lao động

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP Hồ Chí Minh, cho biết chương trình nhằm tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc vất vả.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trao quà động viên công nhân, người lao động tham gia chương trình.

Theo đó, bên cạnh chăm lo cho người lao động về đời sống vật chất, tổ chức Công đoàn ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đoàn viên, người lao động. Các chuyến nghỉ dưỡng tạo cơ hội để người tham gia thư giãn, gặp gỡ và kết nối với những người đến từ nhiều ngành nghề, hoàn cảnh khác nhau.

“Giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở việc chúng ta đến đâu, mà ở chỗ anh chị em cảm nhận được mình được quan tâm và trân trọng như thế nào”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Phùng Thái Quang cho biết, các hoạt động chăm lo cho người lao động còn là tạo điều kiện để người lao động có thêm niềm vui, hạnh phúc. Sau thời gian dành cho công việc và gia đình, mỗi người cũng cần có khoảng riêng để chăm sóc chính mình. Công đoàn Thành phố mong muốn chuyến đi mang lại sức khỏe, tinh thần thoải mái để người lao động trở về với cuộc sống thường ngày.

Tương tự, ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết giai đoạn 2026 - 2027, chương trình dự kiến tạo điều kiện cho 10.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nghỉ dưỡng miễn phí. Các địa điểm được lựa chọn gồm cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Công đoàn hoặc điểm du lịch phù hợp.

Theo đó, chương trình ưu tiên người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị suy giảm sức khỏe trong quá trình làm việc; người lao động tại các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố. Đây là những nhóm cần được quan tâm về điều kiện nghỉ ngơi, phục hồi sau thời gian lao động.

Các nhóm ưu tiên còn có điều dưỡng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với thuốc, hóa chất; giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non và lao động trong những ngành nghề thiết yếu. Đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động khu vực phi chính thức cũng được đưa vào diện chăm lo.

Theo ông Thái, việc tổ chức nghỉ dưỡng thể hiện vai trò đồng hành của Công đoàn, đặc biệt với người có điều kiện lao động đặc thù. Qua đó, chương trình góp phần động viên đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

"Để người lao động thuận tiện tham gia, các đợt nghỉ dưỡng được bố trí vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc thời gian phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức phải bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm và chất lượng phục vụ", ông Thái cho biết.

Người lao động hào hứng tham gia đêm giao lưu trong chương trình nghỉ dưỡng do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, công tác xét chọn người lao động tham gia các chuyến nghỉ dưỡng phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng; danh sách được rà soát, xác nhận tại đơn vị, tránh trùng lặp trong cùng đợt. Chương trình này cũng ưu tiên người chưa được tham gia nghỉ dưỡng do Công đoàn Thành phố tổ chức trong giai đoạn này, qua đó mở rộng cơ hội thụ hưởng.

Ngoài ra, nội dung nghỉ dưỡng được kết hợp với tham quan, sinh hoạt tập thể, giao lưu, tuyên truyền chính sách, pháp luật lao động, tư vấn pháp luật và chăm sóc sức khỏe. Từ niềm vui của hơn 200 người trong chuyến đi tại Phan Thiết, chương trình này sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu đưa cơ hội nghỉ ngơi, chăm sóc tinh thần đến với nhiều người lao động hơn.