TP. Hồ Chí Minh công bố ba tầng ưu đãi, tăng sức hút dòng vốn FDI

Thu hút dòng vốn chất lượng cao, mở rộng không gian đầu tư

Chiều 1/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Hợp tác đầu tư năm 2026 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ngày 3/11/2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh (người ngồi giữa) chủ trì diễn đàn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Thành phố thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch năm. Hiện Thành phố có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD.

Theo lãnh đạo Thành phố, sức hấp dẫn của TP. Hồ Chí Minh đến từ vị thế trung tâm kinh tế, thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và dịch vụ tài chính, thương mại phát triển. Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố có không gian phát triển thống nhất, hội tụ các lĩnh vực tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hiện đại và cảng biển nước sâu.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 xác lập khuôn khổ pháp lý với nhiều cơ chế, chính sách dành cho TP. Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt. Cùng với Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, những nền tảng này hướng tới xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng, nhất quán và dễ dự báo.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh. Thành phố mong muốn thu hút nguồn vốn, công nghệ, chuẩn mực quản trị, nhân lực, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp quốc tế với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước.

Dòng vốn chuyển dịch sang công nghệ cao, hạ tầng và logistics

Tại diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC cho biết, cơ cấu dòng vốn năm 2026 cho thấy ba xu hướng đáng chú ý.

Thứ nhất, dòng vốn tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số. Trong 9 tháng năm 2026, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, bình quân hơn 300 triệu USD mỗi dự án.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC.

Thứ hai, dòng vốn hướng vào hạ tầng và logistics. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với sự tham gia của một nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới.

Thứ ba, vốn tăng thêm và hoạt động góp vốn, mua cổ phần tiếp tục được ghi nhận. Trong 10 tháng năm 2026, các dự án đang hoạt động tại Thành phố đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Ba tầng ưu đãi, tăng khả năng tiếp cận chính sách

Ông Phạm Quang Nhật cho biết, cơ chế ưu đãi đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh được cấu trúc thành ba tầng. Tầng thứ nhất là ưu đãi chung của quốc gia dành cho các lĩnh vực ưu tiên. Dự án mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp bán dẫn được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện.

Tầng thứ hai là cơ chế đặc thù của Thành phố. Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đưa cơ chế nhà đầu tư chiến lược lên tầm luật định, với các lĩnh vực ưu tiên và quy mô vốn tối thiểu minh bạch. Nhà đầu tư chiến lược được ưu tiên về thủ tục hải quan, hỗ trợ phát triển nhân lực, nghiên cứu và phát triển cùng các ưu đãi khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thành phố.

Tầng thứ ba là ưu đãi tại các không gian thể chế đặc biệt. Thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm. Chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại Trung tâm được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

Theo ông Phạm Quang Nhật, ba tầng ưu đãi có thể được kết hợp tùy theo lĩnh vực, quy mô và địa điểm dự án, phù hợp với quy định pháp luật. ITPC cam kết bố trí đầu mối chuyên trách, phối hợp với các sở, ngành tư vấn cơ chế, giới thiệu địa điểm, kết nối đối tác và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai đến khi dự án đi vào vận hành.

Tại phiên đối thoại trực tiếp với cộng đồng nhà đầu tư, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, đánh giá môi trường kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Thành phố.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham).

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), trao đổi về môi trường kinh doanh và tiềm năng hợp tác. Ông Wesley Chua, Thủ quỹ kiêm Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) đề cập kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ, logistics và hạ tầng.

Trong khi đó, ông Kulachet Dharachandra, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chia sẻ về đầu tư công nghiệp trọng điểm và chuyển đổi xanh.

Trả lời phóng viên bên lề Diễn đàn, ông Ngô Nghị Cương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư C+ cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đang có vị thế mới trong khu vực và quốc tế nhờ mở rộng không gian phát triển, thay đổi cơ chế thu hút đầu tư.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến tại Diễn đàn.

Theo ông Ngô Nghị Cương, Thành phố có nhiều lợi thế để thu hút vốn FDI, gồm thị trường lớn, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, việc hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tạo ra không gian phát triển mới, với hệ sinh thái công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Để tăng sức hút đầu tư, ông Ngô Nghị Cương kiến nghị Thành phố tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục, bảo đảm tiến độ và thực hiện các cam kết để nhà đầu tư kiểm soát thời gian, rủi ro. Bên cạnh ưu tiên vốn công nghệ cao, Thành phố cần thu hút đầu tư vào tài chính, hạ tầng và cảng biển; tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh trao đổi với các đại biểu tại Diễn đàn.

Ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch HĐQT Gamuda Land Việt Nam nhận định, TP. Hồ Chí Minh có lợi thế thu hút FDI nhờ quy mô thị trường, dân số, vị trí và không gian phát triển. Theo ông, để nâng cao sức hút đầu tư, Thành phố cần chú trọng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hạ tầng, logistics và điều kiện kinh doanh. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và kết nối chuỗi cung ứng.

Diễn đàn góp phần kết nối nhu cầu của nhà đầu tư với định hướng phát triển, cơ chế ưu đãi và không gian hợp tác mới của TP. Hồ Chí Minh. Thành phố khẳng định cam kết đồng hành, minh bạch và trách nhiệm, hướng tới thu hút các đối tác đầu tư dài hạn.