TP. Hồ Chí Minh: Công bố 3 tầng ưu đãi đầu tư, tăng cường thu hút vốn FDI

Cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới - Cơ hội hợp tác đầu tư mới", chiều 2/11. Ảnh: Minh Hà.

Chiều 2/11, diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới - Cơ hội hợp tác đầu tư mới" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) với sự hỗ trợ của Tạp chí Fortune châu Á tổ chức.

Sự kiện có tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà, cùng đại diện cấp cao các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, cộng đồng doanh nghiệp của Fortune, và hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội.

BA TẦNG ƯU ĐÃI, THU HÚT VỐN CHẤT LƯỢNG CAO

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết: "Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch năm. Thành phố hiện có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD".

Ngoài ra, sức hấp dẫn của Thành phố đến từ vị thế trung tâm kinh tế, thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động. Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng không gian phát triển, hội tụ các lĩnh vực tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hiện đại và cảng biển nước sâu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Minh Hà.

Cụ thể, sức hấp dẫn của Thành phố đến từ 03 tầng ưu đãi đầu tư nhằm tăng cường sức hút dòng vốn FDI.

Tầng thứ nhất, ưu đãi chung của quốc gia dành cho các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp bán dẫn. Các dự án mới thuộc các lĩnh vực này được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo;

Tầng thứ hai, cơ chế đặc thù của TP. Hồ Chí Minh, được quy định trong Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Nhà đầu tư chiến lược được ưu tiên về thủ tục hải quan, hỗ trợ phát triển nhân lực, nghiên cứu và phát triển cùng các ưu đãi khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thành phố;

Tầng thứ ba, ưu đãi tại các không gian thể chế đặc biệt. Thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm. Chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại Trung tâm được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

Chia sẻ về sự góp sức của các doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực, ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, cho biết bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 có 72 doanh nghiệp Việt Nam, tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, gấp ba lần mức bình quân khu vực Đông Nam Á.

“Các doanh nghiệp Việt đóng góp khoảng 25% mức tăng trưởng doanh thu. Đây cũng là một trong những lý do Fortune lựa chọn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên”, ông Andrew Staples cho hay.

DÒNG VỐN CHUYỂN DỊCH SANG CÔNG NGHỆ CAO, HẠ TẦNG, LOGISTICS

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cơ cấu dòng vốn năm 2026 cho thấy ba xu hướng đáng chú ý.

Thứ nhất, dòng vốn tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, bình quân hơn 300 triệu USD mỗi dự án;

Thứ hai, dòng vốn hướng vào hạ tầng và logistics. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với sự tham gia của một nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới;

Thứ ba, vốn tăng thêm và hoạt động góp vốn, mua cổ phần tiếp tục được ghi nhận. Trong 10 tháng đầu năm 2026, các dự án đang hoạt động tại Thành phố đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Tại phiên đối thoại trực tiếp với cộng đồng nhà đầu tư, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, đánh giá môi trường kinh doanh và tiềm năng hợp tác tại Thành phố. Bên cạnh đó, diễn đàn góp phần kết nối nhu cầu của nhà đầu tư với định hướng phát triển, cơ chế ưu đãi và không gian hợp tác mới của TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà trao đổi với các doanh nghiệp tại diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh 2026 - Ảnh: Phú Quốc.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), trao đổi về môi trường kinh doanh và tiềm năng hợp tác.

Ông Wesley Chua, Thủ quỹ kiêm Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) đề cập kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ, logistics và hạ tầng.

Còn ông Kulachet Dharachandra, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Tập đoàn SCG Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chia sẻ về đầu tư công nghiệp trọng điểm và chuyển đổi xanh.

Hội nghị thượng đỉnh Fortune 500 Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Hội nghị Thượng đỉnh Fortune 500 Đông Nam Á là minh chứng cho sức hút của TP. Hồ Chí Minh đối với các nhà đầu tư quốc tế. Thành phố cam kết đồng hành, minh bạch và trách nhiệm, hướng tới thu hút các đối tác đầu tư dài hạn, góp phần kiến tạo giá trị phát triển bền vững. Diễn đàn lần này tập trung trao đổi về định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh và các giải pháp thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với nhà đầu tư quốc tế.