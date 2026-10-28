TP. Hồ Chí Minh công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 16 tỷ USD

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/10, UBND TP. Hồ Chí Minh công bố danh mục 12 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để thành phố mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, đáng chú ý là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư với tổng vốn khoảng 4,923 tỷ USD.

Bên cạnh đó, dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại phường Tân Phước có tổng vốn khoảng 770 triệu USD; dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 của Công ty Cổ phần Khải Anh Bình Thuận có vốn khoảng 66,6 triệu USD. Dự án Swift Logistics của nhà đầu tư Target Global PTE. LTD. (Singapore) có tổng vốn khoảng 987,4 triệu USD.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế của Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam có tổng vốn sau điều chỉnh khoảng 6,612 tỷ USD, lớn nhất trong danh mục được công bố. Tiếp đến là dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties Ho Chi Minh City đầu tư, với tổng vốn khoảng 2,292 tỷ USD.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc giai đoạn 1 có tổng vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc liên doanh VSIP và Becamex.

Các dự án sản xuất công nghiệp và công nghệ cao gồm Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables, vốn 23,08 triệu USD; dự án sản xuất kính tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E và kính chuyên dụng của Công ty TNHH Xingyi Glass Việt Nam, vốn 230 triệu USD.

Ngoài ra, dự án đúc kim loại và gia công cơ khí của ChangYue Technology Corporation có vốn 70 triệu USD; dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện của Công ty TNHH Hải Sáu Việt Nam có vốn 45 triệu USD; dự án sản xuất thiết bị tự động hóa, robot, cảm biến và giải pháp quản lý dữ liệu của ITO Group Holdings PTE. LTD. và Công ty TNHH ITO Automation Technology Việt Nam có vốn 8 triệu USD.

Công bố 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) công bố 10 thành viên đầu tiên, với tổng vốn điều lệ đăng ký và vốn cam kết góp đạt 33,63 triệu USD. Đây là những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty holding, có chức năng nắm giữ, quản lý vốn góp và cổ phần tại các doanh nghiệp khác, hướng đến các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, năng lượng, logistics và công nghệ tài chính. Danh sách gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam)...