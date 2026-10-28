TP Hồ Chí Minh công bố 12 dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng các dự án được chấp thuận đầu tư. Ảnh: BTC

Đây là các dự án thuộc những lĩnh vực kinh tế - xã hội đang được TP Hồ Chí Minh ưu tiên kêu gọi đầu tư như cảng biển, năng lượng, khu phức hợp đô thị thông minh, nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục.

Nổi bật là Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,933 tỷ USD, do Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited (TIL) đầu tư. Dự án có quy mô diện tích khoảng 571 ha, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư.

Dự án cảng Cái Mép Gemadept tại phường Tân Phước do Công ty TNHH Cái Mép Gemadept - Terminal Link đầu tư, với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 770 triệu USD.

Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6, do Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận là nhà đầu tư, với tổng vốn tương đương khoảng 66,6 triệu USD.

Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do liên doanh giữa Lotte và Phát Đạt đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,292 tỷ USD.

Dự án Swift Logistics, do Công ty Tokgistic Pte. Ltd. (đến từ Singapore, thuộc hệ sinh thái của Tiktok) đầu tư, có tổng vốn đăng ký tương đương khoảng 987,4 triệu USD.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup đầu tư, với tổng vốn sau điều chỉnh hơn 6,65 tỷ USD.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, có quy mô hơn 497ha tại xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD, do Becamex cùng các đối tác trong liên doanh VSIP đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES, tổng vốn 23,08 triệu USD, do Công ty TNHH Cáp điện GL Cables đầu tư.

Dự án sản xuất kính đổi màu tiết kiệm năng lượng, kính an toàn nhiều lớp cho ô tô, do Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam đầu tư, với tổng vốn 230 triệu USD.

Dự án Trung tâm tập trung sắt thép, kim loại màu và gia công cơ khí, do Công ty TNHH Chang Technology Corporation đầu tư, với tổng vốn 70 triệu USD.

Dự án Sản xuất vật liệu dẫn điện và bộ làm mát tản nhiệt điện, do Công ty Coherent Corp và Công ty TNHH II-VI Việt Nam tham gia đầu tư, với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD.

Cuối cùng là Dự án sản xuất máy tự động hóa cảm biến robot, và giải pháp quản lý dữ liệu, do Công ty Công ty Ito (Ito Automation Technologies Việt Nam) đầu tư, với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD.