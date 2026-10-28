TP. Hồ Chí Minh công bố 12 dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF2026), sáng 28/10, UBND TP. Hồ Chí Minh công bố 12 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư mới ước hơn 337.221 tỷ đồng, tương đương khoảng 13,58 tỷ USD. Các dự án trải rộng từ cảng biển, logistics, phát triển đô thị đến sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.

Trong danh mục được công bố, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án có quy mô vốn lớn nhất, với tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có quy mô diện tích khoảng 571 ha, do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. tham gia đầu tư.

Theo kế hoạch, cảng dự kiến đạt công suất thiết kế 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/9/2026. Đến năm 2030, dự kiến hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng; các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn II, hướng tới hoàn thiện vào năm 2050.

Ở khu vực cảng Cái Mép, dự án Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link có tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 643,1 triệu USD, với diện tích khoảng 120,78 ha. Dự án có công suất 25,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 7/9/2026.

Trong khi đó, dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,6 triệu USD. Dự án có diện tích 20,76 ha, quy hoạch bến cảng dài 350 m, công suất thiết kế 2,8 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu tổng hợp và tàu hàng rời đến 60.000 DWT. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Ở lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics có tổng vốn đầu tư 25.850,44 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD, do TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapore) thực hiện. Dự án đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý, dự kiến bắt đầu triển khai các mục tiêu hoạt động từ quý IV/2026.

Trong đó, Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,612 tỷ USD, với quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị – đại học quốc tế, tích hợp các chức năng giáo dục, đại học, dân cư, thương mại – dịch vụ, giải trí, y tế, thể thao, công viên và công viên công nghệ thông tin. Tổng vốn đầu tư được điều chỉnh tăng từ 59.000 tỷ đồng lên hơn 173.115 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ ba ngày 1/6/2026.

Một dự án đô thị quy mô lớn khác là Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Dự án có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỷ USD, trên diện tích sử dụng đất khoảng 74.513,4 m².

Dự án hướng tới phát triển khu trung tâm tài chính, thương mại – dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, đồng thời đầu tư hoàn chỉnh một số tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Tổng vốn đầu tư đã được điều chỉnh tăng từ 20.100 tỷ đồng lên 60.000 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ tư ngày 10/9/2026.

Ở lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – Giai đoạn 1 có diện tích 497,19 ha, tổng vốn đăng ký hơn 9.701 tỷ đồng, tương đương khoảng 379,69 triệu USD. Các đơn vị tham gia gồm Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex – CTCP và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi. Dự án được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 28/5/2026.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dự án Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES có tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 23,08 triệu USD, với diện tích 1,49 ha, tập trung sản xuất dây và cáp điện.

Dự án XINYI GLASS Việt Nam có tổng vốn đầu tư 230 triệu USD, tương đương khoảng 6.091 tỷ đồng, trên diện tích 16,485 ha. Các sản phẩm dự kiến gồm kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, gương, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Dự án CHANG YUE TECHNOLOGY (VN) có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, tương đương khoảng 1.829 tỷ đồng, với diện tích 11,3552 ha, tập trung vào hoạt động đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Trong nhóm công nghệ chuyên sâu, dự án Sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện của Công ty TNHH II-VI Việt Nam có tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, tương đương khoảng 1.175,8 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại nhà xưởng thuê, với diện tích 17.291 m².

Bên cạnh đó, Công ty TNHH ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam, với nhà đầu tư là ITO GROUP HOLDINGS PTE. LTD., đăng ký dự án sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu, với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, tương đương khoảng 209 tỷ đồng.

Danh mục 12 dự án cho thấy dòng vốn đầu tư được phân bổ vào nhiều nhóm ngành, trong đó các dự án cảng biển, đô thị và hạ tầng khu công nghiệp chiếm tỷ trọng vốn đáng kể; đồng thời có sự hiện diện của các dự án sản xuất công nghiệp và công nghệ chuyên sâu. Đây là cơ sở để đánh giá thêm về định hướng thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong phát triển hạ tầng logistics, mở rộng không gian đô thị và nâng cao năng lực sản xuất.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, bao gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, bằng 423,1% so với cùng kỳ năm 2025 và tương đương 162,4% kế hoạch thu hút FDI cả năm. Trong đó, thành phố cấp mới 1.592 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9,772 tỷ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 5,1297 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần đạt 2,9592 tỷ USD.

Ở khu vực đầu tư trong nước, TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án với tổng vốn khoảng 209.992 tỷ đồng. Những kết quả trên cho thấy quy mô thu hút vốn đầu tư của thành phố tiếp tục mở rộng, trong đó dòng vốn nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển hạ tầng, đô thị và sản xuất kinh doanh.