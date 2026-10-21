TP Hồ Chí Minh cơ cấu lại vốn Nhà nước tại 71 doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030

Theo Quyết định số 6810/QĐ-UBND ngày 14/10/2026, việc cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, hạn chế đầu tư dàn trải, lãng phí và thất thoát tài sản.

Trong nhóm 11 doanh nghiệp giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước có Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại 71 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2026-2030.

Đối với 60 doanh nghiệp còn lại, thành phố triển khai các phương án hợp nhất, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo kế hoạch được phê duyệt.

Đáng chú ý, tỷ lệ vốn Nhà nước tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán BCM) dự kiến giảm từ 95,44% xuống mức trên 65% vốn điều lệ. Một số doanh nghiệp như Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin và Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn sẽ được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn cùng một số doanh nghiệp khác thuộc diện chuyển giao về HFIC.

Kế hoạch được triển khai theo 4 giai đoạn. Từ tháng 9/2026 đến hết tháng 6/2027, thành phố chuẩn bị các điều kiện, thủ tục; giai đoạn từ tháng 7/2027 đến hết năm 2028 tập trung thực hiện cơ cấu lại và sơ kết đánh giá. Từ năm 2029 đến tháng 9/2030, Thành phố tiếp tục xử lý các trường hợp chưa hoàn thành; quý IV/2030 tổ chức tổng kết và xây dựng phương án cho giai đoạn tiếp theo.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước.