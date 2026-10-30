TP. Hồ Chí Minh: Chuyển từ ban hành chính sách sang quản trị kết quả

Đưa nghị quyết, quy hoạch thành động lực phát triển

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Sau khi các đại biểu kết thúc phiên thảo luận về các dự thảo nghị quyết HĐND TP. Hồ Chí Minh sáng 30/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có phát biểu trao đổi, quán triệt hành động, cam kết xử lý các vấn đề một cách thấu đáo.

Trao đổi về việc triển khai Luật Phát triển đô thị trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn để cụ thể hóa luật và các cơ chế, chính sách mới. Theo kế hoạch, Thành phố phải xây dựng 131 nghị quyết; đến nay, còn 62 nghị quyết cần ban hành trong tháng 12 và 28 nghị quyết phải thực hiện trong năm 2027.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, yêu cầu đặt ra không phải chạy theo số lượng văn bản, mà là quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách. Trọng tâm không chỉ là ban hành đủ nghị quyết mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến các cơ chế, chính sách thành động lực phát triển.

Để làm được điều đó, ngay sau khi HĐND Thành phố thông qua, mỗi nghị quyết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, với cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đối với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, quy hoạch phải thực sự trở thành không gian và nguồn lực phát triển trong tương lai. Quy hoạch xác định định hướng xây dựng thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển; đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Việc thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện để quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND Thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện; đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công tư.

Trong đó, Thành phố ưu tiên các công trình hạ tầng có khả năng lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái. Việc phát triển hạ tầng cũng phải gắn kết chặt chẽ các trung tâm phát triển, khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics, tạo thành mạng lưới liên kết đồng bộ.

Nâng cao năng lực thực thi, gắn tăng trưởng với an sinh xã hội

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TP. Hồ Chí Minh ngày 28/10 về yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng và tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo phải được chuyển hóa ngay thành công việc cụ thể, con người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Thành phố phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thanh toán trong lĩnh vực đầu tư công. Đồng thời, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng bảo đảm đầy đủ thủ tục, có mặt bằng và đủ năng lực thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao vốn chậm hoặc dự án chưa đủ điều kiện giải ngân.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thuý phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoa Lê

Đối với đầu tư tư nhân, nhất là các dự án lớn, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý dự án sang đồng hành cùng dự án. Từng dự án phải được phân loại rõ đang vướng mắc ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần giải pháp gì để tháo gỡ. Mục tiêu cuối cùng không phải là tham gia bao nhiêu cuộc họp, mà là có bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra.

UBND Thành phố đã giao chỉ tiêu KPI cho từng Phó Chủ tịch UBND Thành phố, từng Giám đốc sở, yêu cầu chủ động giải quyết vướng mắc, đồng hành cùng các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư. Theo Chủ tịch UBND Thành phố, nếu tháo gỡ được khó khăn cho khoảng 1.000 dự án FDI và khoảng 300 dự án trong nước, mục tiêu tăng trưởng trong quý cuối năm sẽ có cơ sở đạt được.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Thành phố tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đến nay, Thành phố đã triển khai 13,55 triệu m² sàn nhà ở và 22.874 căn nhà ở xã hội; di dời 2.987 căn nhà ven kênh rạch. Trên 51% người dân, tương đương khoảng hơn 6 triệu người, đã được khám sức khỏe định kỳ; 163/163 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 1.027 phòng học được đưa vào sử dụng trong đợt cao điểm 150 ngày.

Những kết quả này thể hiện định hướng phát triển nhất quán của Thành phố: phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống; phát triển đô thị song hành với bảo tồn di sản, tái định cư, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác an sinh xã hội không phải là nhiệm vụ thực hiện sau khi kinh tế phát triển, mà phải được quan tâm trong từng bước đi của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, sống trong môi trường trong lành và thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển.