TP. Hồ Chí Minh: Chuyển nhà, đất công dôi dư thành nguồn lực phục vụ dân sinh

Ưu tiên cho nhu cầu dân sinh

Khu vực trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dự kiến chuyển thành cơ sở giáo dục. Ảnh: Thạc Hiếu

Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp tài sản công tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhằm bảo đảm trụ sở làm việc cho bộ máy mới mà còn đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng theo công năng cũ.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thảo, qua rà soát, thành phố thống kê hơn 17.800 cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó hơn 10.200 cơ sở thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. UBND thành phố đã giao tài sản công cho 168 xã, phường, đặc khu với tổng số hơn 8.800 cơ sở.

Cùng với bố trí trụ sở cho các cơ quan, đơn vị, thành phố thực hiện điều chuyển, thu hồi và chuyển đổi công năng những cơ sở không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, 56 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xác định để điều chuyển, chuyển đổi công năng phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Trong đó, 23 cơ sở được bố trí cho giáo dục, 5 cơ sở cho y tế và 28 cơ sở phục vụ văn hóa, cộng đồng.

Kết quả này cho thấy hướng xử lý tài sản công sau sắp xếp đang chuyển từ yêu cầu bố trí, giao nhận sang khai thác nguồn lực nhà, đất theo nhu cầu thực tế. Những trụ sở không còn sử dụng theo công năng cũ có thể trở thành trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo Thường trực HĐND thành phố, việc sắp xếp tài sản công cần được đặt trong tổng thể tổ chức lại không gian quản trị. Những cơ sở có khả năng chuyển đổi công năng cần được ưu tiên nghiên cứu phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và các nhu cầu công cộng khác.

Việc bố trí lại quỹ nhà, đất theo hướng này đặc biệt có ý nghĩa tại những địa bàn còn thiếu trường lớp, cơ sở chăm sóc sức khỏe và thiết chế cộng đồng. Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát các cơ sở chưa bố trí sử dụng ngay để có phương án quản lý, khai thác phù hợp, tránh để nguồn lực công bị bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Quản lý rõ từng cơ sở, phát huy nguồn lực nhà, đất

Chính quyền cơ sở chủ động rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất công được giao

Cùng với xử lý tài sản dôi dư, một yêu cầu quan trọng là nâng trách nhiệm của 168 xã, phường, đặc khu đối với tài sản công đã được giao.

Là cấp trực tiếp quản lý địa bàn, chính quyền cơ sở có điều kiện nắm nhu cầu về trường học, y tế, văn hóa, thể thao, không gian công cộng cũng như thực trạng sử dụng các cơ sở nhà, đất. Vì vậy, địa phương cần thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất phương án đối với những tài sản sử dụng chưa hết công suất hoặc có khả năng chuyển đổi công năng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ, thành phố cần tiếp tục rà soát tổng thể quỹ nhà, đất sau sắp xếp; phân loại theo hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác để xây dựng phương án phù hợp với từng nhóm tài sản. Quá trình giao, nhận cũng phải xác định rõ bên giao, bên nhận, cơ quan quản lý và thời điểm hoàn tất.

Yêu cầu quản lý vì thế không chỉ dừng ở việc thống kê số lượng cơ sở. Đối với đất đai, cần đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc và cập nhật hồ sơ; đối với trụ sở, công trình phải xác định nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại để quản lý, hạch toán đúng thực tế.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu nhà, đất công cần tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm từng tài sản có thông tin rõ về vị trí, diện tích, hiện trạng, pháp lý, quy hoạch, đơn vị quản lý và phương án sử dụng. Đây là nền tảng để thành phố theo dõi toàn diện quỹ tài sản công và hạn chế tình trạng đã có phương án xử lý nhưng chậm bàn giao, tiếp nhận hoặc đưa vào sử dụng.

Đối với những tài sản không còn nhu cầu sử dụng cho mục đích công, thành phố định hướng nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và phát huy giá trị nguồn lực nhà, đất.

Việc chuyển 56 cơ sở dôi dư sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và cộng đồng bước đầu cho thấy mục tiêu của sắp xếp tài sản công không dừng ở hoàn tất thủ tục giao - nhận. Khi từng cơ sở nhà, đất được đưa vào đúng nhu cầu, quỹ tài sản hình thành sau sắp xếp có thể tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ dân sinh và phát triển thành phố.