Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tổng kết tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Phát biểu tổng kết tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN, ĐMST) trên địa bàn thành phố”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Phát triển Khu đô thị KH-CN, ĐMST phải gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Vấn đề cốt lõi là chuyển kết quả nghiên cứu thành mô hình phát triển, cơ chế chính sách và nhiệm vụ cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đề nghị tập trung vào 6 nội dung: Thứ nhất, thống nhất nhận thức, xác định đúng bản chất và mục tiêu phát triển mô hình Khu đô thị KH-CN, ĐMST. Khu đô thị KH-CN, ĐMST không đơn thuần là một khu chức năng hay dự án hạ tầng đô thị, mà phải là hệ sinh thái liên kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết đa cực, phát huy lợi thế và bảo đảm tính đồng bộ. Việc lựa chọn mô hình phải phù hợp Quy hoạch tổng thể thành phố và định hướng liên kết vùng, xác định rõ chức năng và mối quan hệ giữa các cực phát triển.

Đại biểu tham khảo các tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Thứ ba, đổi mới phương thức quản trị, hoàn thiện thể chế và cơ chế, chính sách để mô hình vận hành hiệu quả. Hiệu quả mô hình không chỉ phụ thuộc vốn đầu tư mà còn do phương thức quản trị, năng lực điều phối và trách nhiệm thực hiện. Cần xác định rõ chủ thể điều phối; phân định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư; bảo đảm thống nhất về định hướng, linh hoạt trong vận hành.

Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển Khu đô thị KH-CN, ĐMST theo điểm b khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Thứ tư, lấy phát triển năng lực công nghệ, liên kết nghiên cứu với doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu làm trọng tâm. Mô hình phải tạo được năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ, hình thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế thực chất...

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Thứ năm, đổi mới phương thức huy động, phân bổ nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái ĐMST. Huy động hiệu quả nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; đầu tư công dẫn dắt hạ tầng thiết yếu, nghiên cứu dùng chung, đồng thời thúc đẩy hợp tác công-tư, thu hút vốn tư nhân, vốn dài hạn phù hợp với đặc thù KH-CN, ĐMST…

Thứ sáu, xác định rõ bộ tiêu chí, lộ trình, nhiệm vụ ưu tiên và trách nhiệm tổ chức thực hiện; cơ chế công nhận, chuyển tiếp Đề án đã được phê duyệt. Cần phân biệt tiêu chí, điều kiện xác định và hình thành Khu đô thị KH-CN, ĐMST với bộ chỉ số đánh giá hiệu quả khi vận hành. Các chỉ số phải phản ánh năng lực nghiên cứu, kết quả thương mại hóa, mức độ liên kết, quản trị, đóng góp vào tăng trưởng và chất lượng sống; có khả năng đo lường, kiểm chứng, giám sát.