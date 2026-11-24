Du khách nước ngoài tham quan trải nghiệm tại hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn.

Đưa công nghệ vào thực tế

Chuyến tham quan của học sinh Trường Tiểu học Tân Bình, phân hiệu 1 Sơn Cang, là một trong những hoạt động đầu tiên của mô hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục truyền thống, di sản và văn hóa tại phường Tân Bình. Từ những chuyến đi thử nghiệm, phường thực hiện video, xây dựng bản đồ số và mã QR giới thiệu các điểm dừng. Giáo viên có thể tra cứu tư liệu để chuẩn bị nội dung trước chuyến đi. Học sinh có thể xem lại thông tin về nơi mình đã ghé thăm sau khi trở về lớp.

Du khách quốc tế khám phá các điểm đến lịch sử tại TP Hồ Chí Minh để hiểu thêm về quá khứ và đời sống của Thành phố.

Ông Trần Văn Thấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Bình, cho biết phường đã phối hợp với các cơ sở di sản, văn hóa để rà soát tư liệu, hoàn thiện nội dung thuyết minh, thống nhất đầu mối liên hệ và điều kiện đón đoàn. Theo ông Thấn, công cụ số giúp người dân tìm thông tin thuận tiện hơn và tạo thêm kênh quảng bá cho sản phẩm du lịch của phường. Để đưa các điểm dừng vào chương trình tham quan thường xuyên, địa phương còn phải bố trí người thuyết minh, tính toán quy mô đoàn phù hợp và tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành.

Bìa và trang giới thiệu Bảo tàng Phở trong cuốn “Hộ chiếu di sản”, sản phẩm kết nối các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Bảo tàng Phở trên đường Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, du khách tìm hiểu lịch sử món phở qua hiện vật, phim tư liệu và trò chơi tương tác. Từ đây, khách có thể tiếp tục hành trình đến Bảo tàng TP Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh bằng cuốn “Hộ chiếu di sản”.

Ông Lê Nhật Thanh, Giám đốc Bảo tàng Phở, cho biết ba bảo tàng kể ba câu chuyện trong cùng một hành trình. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh giới thiệu lịch sử đấu tranh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tái hiện những đổi thay của vùng đất qua hơn ba thế kỷ, còn Bảo tàng Phở kể câu chuyện văn hóa qua một món ăn quen thuộc. Theo ông Thanh, công nghệ giúp mỗi người ghi lại những hình ảnh và cảm nhận riêng về chuyến đi.

Du khách nước ngoài tham quan tại Bảo tàng Phở.

Ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho rằng công nghệ số đang mở thêm cách để công chúng tìm hiểu di sản tại bảo tàng. Với “Hộ chiếu di sản”, du khách có thể chạm điện thoại vào điểm tích hợp NFC để đọc câu chuyện về hiện vật, xem hình ảnh tư liệu và lưu lại những điểm đã ghé thăm. Khi rời bảo tàng, khách vẫn có thể mở lại nội dung mình quan tâm.

Một số bảo tàng còn dùng màn hình cảm ứng và công nghệ trình chiếu để khách chủ động tìm hiểu hiện vật. Điển hình, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, hình ảnh trình chiếu 360 độ giúp người xem quan sát hiện vật từ nhiều góc. Những hình thức này cho phép mỗi người tham quan theo nhịp riêng, dừng lâu hơn trước câu chuyện mình quan tâm và hiểu thêm về bối cảnh của hiện vật.

Kết nối điểm đến với dịch vụ và thanh toán số

Bản đồ số của phường Tân Bình và “Hộ chiếu di sản” cho thấy dữ liệu có thể phục vụ du khách ở nhiều khâu, từ chuẩn bị chuyến đi đến tìm hiểu hiện vật tại chỗ. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt trọng tâm vào phát triển hạ tầng số, khai thác và chia sẻ dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin. Trong du lịch, các yêu cầu này gắn với những việc cụ thể như cập nhật giờ mở cửa, công bố giá vé và cung cấp nội dung thuyết minh phù hợp với từng nhóm khách.

Màn hình tương tác giúp khách chủ động chọn nội dung và xem thêm tư liệu về các nhân vật, sự kiện lịch sử theo nhịp tham quan của mình.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chuyển đổi số là một hướng phát triển của ngành. Sở mở rộng phối hợp với 168 phường, xã và đặc khu để mỗi địa phương có thể giới thiệu bản sắc, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng trên nền tảng số. Cấp cơ sở cũng trực tiếp theo dõi chất lượng dịch vụ và tiếp nhận phản ánh tại điểm đến. Sở đồng thời phối hợp tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp để doanh nghiệp phát triển thêm giải pháp công nghệ có thể áp dụng vào hoạt động du lịch.

Khách tham quan chạm vào màn hình để tìm hiểu tư liệu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai.

Theo tinh thần Nghị quyết 57, ngành du lịch có thể nâng chất lượng phục vụ bằng cách kết nối những tiện ích đã có, để khách chủ động hơn ở từng chặng của chuyến đi. Thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch đã triển khai đặt phòng và thanh toán trực tuyến từ trước. Tại một số khách sạn ở phường Sài Gòn, du khách có thể so sánh giá, chọn phòng, thanh toán và xuất trình mã đặt chỗ khi đến quầy lễ tân.

Ở quy mô Thành phố, Sở Du lịch đưa thông tin điểm đến và ưu đãi dịch vụ lên nền tảng Discover HCMC, kết hợp với thẻ trải nghiệm điện tử Vibrant Pass. Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 360 độ sống động” giới thiệu 50 điểm đến. Du khách có thể chọn địa điểm phù hợp, đến tham quan, quét mã QR và gửi ảnh để tích điểm. Danh mục chung giúp khách dễ ghép một chuyến thăm bảo tàng với hoạt động khám phá ven sông, làng nghề hoặc điểm du lịch sinh thái.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đầu tư khá nhiều vào công nghệ để gia tăng tiện ích cho du khách.

Ở phía doanh nghiệp, việc đưa tinh thần Nghị quyết 57 vào ngành dịch vụ thể hiện qua những sản phẩm khách có thể sử dụng ngay. Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt đã đưa vào vận hành nền tảng dulichviet.com.vn, tích hợp vé máy bay, phòng khách sạn, tour và một số dịch vụ bổ trợ. Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Du Lịch Việt, cho biết doanh nghiệp đã chuyển dần từ việc tiếp nhận yêu cầu qua điện thoại, email và xử lý thủ công sang cung cấp nhiều dịch vụ trên cùng một hệ thống. Khách có thể dùng điện thoại để tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ theo lịch trình của mình.

Theo ông Trần Văn Long, giải pháp của đơn vị còn hướng đến khâu hỗ trợ sau khi khách đặt chỗ. Doanh nghiệp bố trí kênh tư vấn để khách kiểm tra thông tin, yêu cầu hóa đơn, hỏi về điều kiện đổi vé hoặc hoàn dịch vụ. Khi khách nhỡ chuyến, bộ phận hỗ trợ có thể kiểm tra mã đặt chỗ và tư vấn phương án phù hợp với điều kiện của hãng. Việc hiển thị rõ tổng chi phí và điều kiện đổi, hoàn ngay trước khi khách xác nhận đặt chỗ cũng giúp hạn chế phát sinh khi lịch trình thay đổi.

Hành trình khám phá TP Hồ Chí Minh của du khách quốc tế sẽ có điểm đến là phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ở khâu thanh toán, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Payoo, cho biết nhu cầu mua sắm, thưởng thức ẩm thực của khách quốc tế là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn các điểm triển khai VietQRGlobal. Khách từ những thị trường đã kết nối có thể dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tương thích để quét mã tại điểm chấp nhận. Theo NAPAS, trong 8 tháng đầu năm 2026, số giao dịch VietQRGlobal của khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần, giá trị giao dịch tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khi giờ mở cửa trên bản đồ số khớp với lịch đón khách, thông tin đặt chỗ thể hiện rõ chi phí và điểm bán chấp nhận phương thức thanh toán quen thuộc, du khách có thể tự thu xếp chuyến đi dễ dàng hơn. Đó là những thay đổi cụ thể để đánh giá hiệu quả chuyển đổi số của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh, từ một điểm di sản ở phường đến các dịch vụ phục vụ khách quốc tế.