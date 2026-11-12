TP Hồ Chí Minh: Chuyển điều tra 36 vụ, siết hàng giả dịp cuối năm

Cơ quan chức năng kiểm tra các mặt hàng đang kinh doanh tại chợ Bến Thành.

Chiều 12/11, đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động thương mại trên địa bàn diễn ra sôi động, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo đó, thống kê từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 6 triệu đơn vị sản phẩm, tổng trị giá ước tính hơn 174 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 106,7 tỷ đồng; hàng hóa đã tiêu hủy trị giá hơn 39 tỷ đồng, hàng đã tịch thu gần 58 tỷ đồng.

Cơ quan quản lý thị trường cũng đã chuyển cơ quan điều tra 36 vụ có dấu hiệu tội phạm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng. Riêng nhóm hàng giả, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 sản phẩm trị giá hơn 75 tỷ đồng; chuyển điều tra 27 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm số lượng lớn với 3.103 trường hợp được xử lý, hơn 5,4 triệu sản phẩm bị tạm giữ, trị giá hơn 71,8 tỷ đồng. Các mặt hàng gồm thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, thiết bị điện, đồ chơi trẻ em và phụ kiện điện thoại.

Đối với thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường xử lý 645 vụ, tạm giữ 58 tấn và 144.780 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc; xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng. Riêng đường cát, các đội kiểm tra, xử lý 46 vụ, tạm giữ hơn 21 tấn hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, khó khăn nổi bật là nhiều đối tượng không kinh doanh tại địa điểm cố định, sử dụng nhiều tài khoản trực tuyến, thường xuyên thay đổi thông tin. Hàng được phân tán tại các kho, điểm tập kết khác nhau, chỉ vận chuyển khi có đơn. Việc xác định người bán, truy xuất nguồn gốc, thu thập chứng cứ vì vậy gặp trở ngại. Công tác xác minh, giám định hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng có trường hợp kéo dài, cần phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn.

Trong cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng sẽ chỉ đạo tăng kiểm tra thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Lực lượng chức năng kết hợp kiểm tra niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, xử lý đầu cơ, găm hàng và vi phạm về chất lượng, nguồn gốc. Công tác tuyên truyền pháp luật cũng được tăng cường.

Với kinh doanh thực phẩm trực tuyến, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng đề xuất bắt buộc xác thực danh tính người bán, cung cấp hồ sơ pháp lý sản phẩm trước khi đăng bán; tăng kiểm duyệt, gỡ gian hàng vi phạm và ngăn tái phạm. Các nền tảng cần chia sẻ dữ liệu, công khai kênh tiếp nhận phản ánh, làm rõ trách nhiệm liên đới khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Công an, Hải quan và các đơn vị liên quan tăng hậu kiểm, đồng thời khuyến cáo người dân chọn hàng rõ nguồn gốc, ưu tiên sản phẩm thuộc chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, phản ánh kịp thời dấu hiệu vi phạm.