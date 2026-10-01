TP Hồ Chí Minh: Chuyển cơ quan điều tra doanh nghiệp chây ỳ, nợ bảo hiểm xã hội

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, mặc dù đa số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc chấp hành các quy định về BHXH, BHTN, BHYT, song tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT vẫn ở mức cao, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Người lao động làm đơn khiếu nại doanh nghiệp để nợ BHXH ảnh hưởng quyền lợi.

BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT tạm tính đến ngày 31/7 là 7.131,15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,43% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số tiền còn phải thu ngân sách nhà nước là 481,13 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng khó thu là 858,62 tỷ đồng.

Nếu trừ số tiền chậm đóng khó thu 858,62 tỷ đồng thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là 6.272,53 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 3,90% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao, tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,13% so với ngày 31/12 năm trước.

Có 135.660 đơn vị chậm đóng với tổng số tiền 7.495,70 tỷ đồng. Trong đó, số đơn vị chậm đóng từ 1 đến dưới 3 tháng là 80.818 đơn vị với số tiền chậm đóng là 2.962,44 tỷ đồng. Số đơn vị chậm đóng từ 3 đến dưới 6 tháng là 13.794 đơn vị với số tiền chậm đóng là 486,61 tỷ đồng.

BHXH TP Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp các Viện KSND khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH.

Với tình trạng chậm đóng, trốn đóng tại thời điểm cuối tháng 7/2026 nêu trên đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và kịp thời hơn để bảo vệ lợi ích của người tham gia. Do đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo BHXH TP Hồ Chí Minh chủ trì đánh giá tình hình thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng; định kỳ hằng tháng cung cấp danh sách các đơn vị vi phạm cho Cơ quan Công an, các sở, ban, ngành liên quan và Liên đoàn Lao động thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động và xử lý theo quy định.

Đồng thời, tăng cường phân tích dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh, kiểm tra các đơn vị chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ cho người lao động; theo dõi các trường hợp giải thể, phá sản để kịp thời thu hồi nợ.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan BHXH, lập hồ sơ đề nghị khởi tố đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng khi được giao; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự. UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát dữ liệu về lao động, dân cư, thuế, đăng ký doanh nghiệp để xác định các đơn vị thuộc diện tham gia nhưng chưa đăng ký; phối hợp kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giám sát, không để phát sinh nợ mới và kịp thời kiến nghị xử lý các trường hợp cố tình chậm đóng, trốn đóng.