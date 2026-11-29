Ngày 28/11, trong khuôn khổ chương trình “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”, nhiều hoa hậu, á hậu, á vương và siêu mẫu đã trực tiếp tham gia nuôi cấy phục hồi rạn san hô tại vùng biển Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ tham gia hoạt động lặn biển phục hồi san hô dưới biển tại Côn Đảo

Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức, nhằm kết nối công tác tuyên truyền biển đảo với những hành động bảo tồn thiết thực.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Vườn quốc gia Côn Đảo, người tham gia được trang bị thiết bị lặn chuyên dụng, thực hiện các yêu cầu về an toàn và kỹ thuật, trực tiếp lặn biển ở độ sâu từ 4 - 12m để cố định san hô giống thuộc 12 loài san hô cứng lên nền đáy tự nhiên và giá thể nhân tạo.

Tham gia hoạt động có Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Hoa hậu Toàn cầu Đoàn Hồng Trang, Hoa hậu Châu Á Trần Thị Kim Nguyên, Á hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân, Á vương Quốc tế Nguyễn Vũ Linh, Siêu mẫu Đoàn Quốc Nguyên Chương cùng nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu.

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ tham gia hoạt động lặn biển phục hồi san hô dưới biển tại Côn Đảo

Lần đầu trải nghiệm lặn biển nuôi cấy san hô với vai trò đại sứ chương trình, Á hậu Đặng Thanh Ngân chia sẻ, dù ban đầu khá hồi hộp nhưng nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia, bản thân đã tự tin lặn xuống biển, cố định thành công những nhánh san hô giống.

Trải nghiệm trực tiếp tham gia công tác bảo tồn đã giúp người đẹp hiểu thêm về giá trị của hệ sinh thái biển, có thêm động lực lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Á vương Quốc tế Nguyễn Vũ Linh cho biết, chứng kiến sự kỳ công của đội ngũ cán bộ bảo tồn trong quá trình phục hồi san hô, bản thân càng trân trọng những nỗ lực gìn giữ môi trường biển đảo, đồng thời mong muốn tiếp tục trở lại Côn Đảo tham gia các dự án tương tự.

Bên cạnh vai trò đạo diễn các màn trình diễn thời trang tại chương trình, Hoa hậu Châu Á Trần Thị Kim Nguyên cũng trực tiếp tham gia nuôi cấy san hô dưới biển.

“Hoạt động này giúp các hoa hậu, người mẫu không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi mà thực sự hiểu, thực sự làm, từ đó có thêm chất liệu sống động để lan tỏa thông điệp bảo vệ biển đảo đến công chúng”, Hoa hậu Trần Thị Kim Nguyên chia sẻ.

Nhiều hoa hậu, nghệ sĩ tham gia hoạt động lặn biển phục hồi san hô dưới biển tại Côn Đảo

Lần đầu đến Côn Đảo, Siêu mẫu Đoàn Quốc Nguyên Chương cho biết, việc trực tiếp tiếp xúc với san hô giống, tỉ mỉ cố định san hô vào nền đáy biển mang lại những cảm nhận khác biệt so với việc tiếp cận kiến thức qua sách báo, giúp bản thân hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của công tác bảo tồn thiên nhiên.

Cùng chung mong muốn đóng góp cho môi trường biển, Á hậu Du lịch Trần Nguyễn Phương Thanh kỳ vọng có thêm cơ hội trở lại Côn Đảo, tiếp tục tham gia các hoạt động bảo tồn, lan tỏa thông điệp du lịch có trách nhiệm đến du khách.

Song song với hoạt động phục hồi rạn san hô, các hoa hậu, người mẫu và văn nghệ sĩ còn tham gia triển lãm ảnh tư liệu về biển đảo, trải nghiệm làm móc khóa hình rùa biển từ nhựa tái chế, góp phần tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Thông qua sự đồng hành của những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chương trình hướng đến chuyển hóa nhận thức thành hành động, khuyến khích người dân, du khách hình thành thói quen sống xanh, không xâm hại hệ sinh thái biển, chung tay gìn giữ những giá trị thiên nhiên của Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.